7 sai lầm khi trang điểm có thể gây hại cho mắt

Không tẩy trang mắt trước khi ngủ có thể gây kích ứng và nhiễm trùng mắt do mỹ phẩm.

Vi khuẩn và nấm gây hại có thể ẩn náu trong chì kẻ mắt, cọ trang điểm, xâm nhập vào mắt thông qua các bước trang điểm hàng ngày. Để giữ cho đôi mắt vừa đẹp vừa sáng khỏe, dưới đây là những sai lầm nên tránh khi trang điểm.

Không tẩy trang trước khi ngủ

Mascara (dụng cụ trang điểm được sử dụng để chuốt mi mắt) còn sót lại hoặc đi ngủ mà không rửa mặt có thể gây kích ứng. Vi khuẩn, bụi bẩn, chất gây dị ứng và lớp trang điểm còn sót lại có thể dẫn đến nhiễm trùng, lẹo mắt, đỏ mắt, khô, mỏi mắt.

Nếu trang điểm vùng mắt, hãy luôn tẩy trang trước khi đi ngủ. Nếu không tiện để rửa mặt, chườm khăn lau ẩm lên vùng mắt cũng giúp làm sạch lớp trang điểm nhanh chóng. Ngay cả khi không trang điểm, bạn vẫn nên rửa mí mắt, lông mi và vùng da xung quanh mắt mỗi ngày.

Dùng chung mỹ phẩm

Dùng chung đồ trang điểm mắt như mascara, chì kẻ mắt hoặc phấn mắt với người khác có thể gây hại cho mắt. Vi khuẩn cùng các chất độc hại khác xâm nhập trực tiếp vào mắt. Lúc này mắt có thể bị nhiễm trùng, viêm kết mạc (đau mắt đỏ), viêm giác mạc và các bệnh về mắt khác do vi khuẩn hoặc virus lây lan qua đồ trang điểm.

Dùng đồ trang điểm cũ

Mỹ phẩm trang điểm mắt đã mở không nên dùng quá 6 tháng. Nếu bị nhiễm trùng mắt, hãy vứt bỏ bất kỳ đồ trang điểm mắt đã dùng để tránh bị tái nhiễm.

Không đọc kỹ thành phần trước khi dùng

Đọc kỹ nhãn thành phần trên mỹ phẩm cũng rất quan trọng. Một số thành phần như bột talc, BHA (butylated hydroxyanisole) và phthalate hoạt động tương tự chất bảo quản, chất ổn định hoặc chất chống vón cục. Chúng cũng có thể gây kích ứng da nếu sử dụng với lượng lớn.

Dùng lông mi giả thường xuyên

Lông mi giả, keo dán cũng có thể gây ra phản ứng ở mí mắt, ví dụ như phát ban và các tác dụng phụ khó chịu khác. Lông mi nối có thể gây khó khăn cho việc vệ sinh lông mi cùng vùng quanh mí mắt, dẫn đến nhiễm trùng.

Không rửa tay trước khi trang điểm

Trước khi cầm bút kẻ mắt hoặc phấn mắt, hãy rửa tay thật sạch. Vi khuẩn trên tay có thể lây lan sang mắt, đặc biệt nếu bạn tán phấn bằng đầu ngón tay.

Không rửa mắt đúng cách

Các hạt sắc tố từ các sản phẩm chăm sóc mắt có thể xâm nhập vào mắt, gây khó chịu. Khi mỹ phẩm dính vào mắt, hãy rửa mắt kỹ bằng nước sạch hoặc dung dịch rửa mắt cho đến khi trôi hết mascara, kẻ mắt hoặc các mảnh vụn mỹ phẩm. Sau đó, nhỏ thuốc nhỏ mắt dưỡng ẩm lên mắt bị ảnh hưởng sau khi rửa sạch mỹ phẩm. Nếu đeo kính áp tròng, hãy tháo kính ra trước khi rửa mắt. Không đeo lại kính áp tròng khi mắt vẫn còn bị kích ứng.

Bảo Bảo (Theo Livestrong, Cleveland Clinic)