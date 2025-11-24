Nguyên nhân gây khô họng ban đêm

Khô họng vào ban đêm có thể do thiếu nước, thói quen ngủ há miệng, song cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý.

Khô miệng là cảm giác miệng không có nước bọt, gây khát liên tục có thể nhẹ hoặc nặng, đau rát họng. Cùng với đó, người bệnh dễ bị đau miệng, môi khô và nứt nẻ, thay đổi vị giác, khó khăn khi nói hoặc nuốt.

Khô miệng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng miệng, sâu răng và viêm nướu vì thiếu nước bọt rửa trôi thức ăn và làm giảm vi khuẩn có hại, dẫn đến hơi thở có mùi. Nếu miệng hoặc cổ họng thường xuyên bị khô vào ban đêm hoặc sau khi thức dậy, hãy đi khám vì nguyên nhân có thể do một số bệnh lý tai mũi họng tiềm ẩn.

Thuốc

Một số loại thuốc như thuốc lợi tiểu, thuốc huyết áp, thuốc điều trị viêm, thuốc điều trị suy tim, thuốc chống trầm cảm, kháng histamin điều trị bệnh dị ứng gây ra tình trạng khát nước vào ban đêm.

Thở bằng miệng

Không khí đi qua mũi giúp giữ độ ẩm trong đường thở. Nhưng nếu thở bằng miệng, luồng không khí có thể nhanh chóng gây khô miệng. Thở bằng miệng thường xảy ra khi đường mũi bị tắc nghẽn do cảm lạnh, dị ứng, viêm amidan, lệch vách ngăn mũi.

Dị ứng

Dị ứng theo mùa có thể dẫn đến các triệu chứng như hắt hơi và nghẹt mũi, dẫn đến thở bằng miệng thay vì bằng mũi khi ngủ. Thuốc kháng histamine được dùng để chống dị ứng, có tác dụng làm khô chất nhầy đồng thời gây khô miệng.

Mất nước

Mất nước có thể xảy do uống rượu bia hoặc cà phê, nôn ói, tiêu chảy, đổ mồ hôi quá nhiều khi làm việc ngoài trời nắng. Cơ thể mất nhiều nước hơn lượng nước nạp vào dẫn đến khô họng, mệt mỏi.

Ngáy ngủ và ngưng thở khi ngủ

Người ngủ ngáy có xu hướng thở bằng miệng thay vì bằng mũi, không khí tiếp xúc trực tiếp với miệng và cổ họng, dẫn đến mất nước và khô họng vào ban đêm. Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn xảy ra khi đường hô hấp trên bị tắc nghẽn. Tình trạng này có thể dẫn đến thở bằng miệng, từ đó gây khô miệng và khô họng. Triệu chứng ngưng thở khi ngủ khác bao gồm ngáy ngủ mạn tính, nghẹn thở hoặc thở hổn hển khi ngủ, nghiến răng, đổ mồ hôi đêm.

Trào ngược dạ dày thực quản

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là tình trạng axit dạ dày trào ngược lên thực quản. Người bị GERD thường bị khô miệng, khô họng và có thể kèm theo các triệu chứng liên quan như cảm giác vướng víu, khó chịu ở cổ họng. Triệu chứng trào ngược dễ bùng phát khi nằm, điều này lý giải vì sao người bị GERD có khả năng cao khô miệng và cổ họng vào ban đêm cũng như khi thức dậy.

Hội chứng Sjögren

Ở người mắc hội chứng này, hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào các tuyến sản xuất nước bọt, nước mắt. Triệu chứng đi kèm khác gồm khô mũi, khó nuốt và kích ứng mắt. Cảm giác khô họng và miệng có thể khiến bạn thường xuyên thức giấc vào ban đêm để uống nước.

Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nước bọt theo nhiều cách khác nhau. Người bệnh tiểu đường dễ mất nước và khô miệng do đi tiểu nhiều hoặc viêm, kích ứng miệng.

