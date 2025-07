Nguyên nhân gây hội chứng 'da nướng'

Tiếp xúc lâu với nhiệt từ các thiết bị điện tử như laptop, máy sưởi kéo dài có thể gây ra hội chứng "da nướng", khiến da đổi màu, nóng rát.

Hội chứng "da nướng" (ban đỏ ab igne) là tình trạng da đổi màu, ngứa và cảm giác nóng rát sau khi da tiếp xúc với nguồn nhiệt liên tục trong thời gian dài.

Khi tiếp xúc với nhiệt độ ở mức thấp (43 đến 47 độ C), mức nhiệt này không đủ nóng để thực sự làm bỏng da, song có thể gây ra một vùng tròn màu đỏ ở vị trí tiếp xúc. Nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng đổi màu vẫn chưa rõ, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng tiếp xúc với nhiệt độ trong thời gian dài gây thay đổi ở các sợi đàn hồi tạo nên làn da và thay đổi ở các mạch máu nhỏ tồn tại trên bề mặt da. Trẻ em có nguy cơ mắc hội chứng "da nướng" vì da thường nhạy cảm hơn người lớn.

Hội chứng "da nướng" có thể do vật dụng gây ra. Hội chứng này lần đầu tiên được phát hiện khi sử dụng bếp đốt củi và than nóng. Thông thường, công nhân khai thác than và đầu bếp tiếp xúc lâu dài với các nguồn nhiệt này sẽ bị hội chứng "da nướng" trên mặt.

Các nguyên nhân khác cũng gây ra hội chứng này bao gồm:

- Đặt máy tính xách tay trên đùi trong thời gian dài. Hiện tượng này thường thấy ở đùi trái vì hầu hết pin và lỗ thông hơi của máy tính xách tay nằm ở bên trái của thiết bị.

- Dùng máy sưởi ở ghế ôtô liên tục vài giờ.

- Tấm sưởi hoặc bình nước nóng có tác dụng làm dịu cơn đau bụng, nhưng đã có ghi nhận về các trường hợp da bị "nướng" sau khi sử dụng trong thời gian dài.

- Máy sưởi ấm trong nhà.

Đặt máy tính lâu trên đùi có thể gây ra hội chứng "da nướng". Ảnh minh họa tạo bởi AI

Không có phương pháp điều trị cụ thể hội chứng "da nướng", nhưng có một số cách giúp làm dịu các triệu chứng. Loại bỏ nguồn nhiệt là cách tốt nhất để ngăn ngừa kích ứng da nặng hơn và tình trạng đổi màu da mờ dần. Nếu nguyên nhân do máy tính xách tay, hãy cân nhắc dùng bọc máy tính xách tay hoặc di chuyển không gian làm việc.

Các loại thuốc bôi ngoài da như retinoid cũng có thể giảm các triệu chứng. Đôi khi hội chứng "da nướng" có thể gây ra những thay đổi nghiêm trọng hơn ở các tế bào da, phát triển thành các tình trạng khác, bao gồm cả ung thư. Các loại ung thư có liên quan như ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô tế bào Merkel, u lympho da. Dù ung thư không phải là biến chứng phổ biến nhưng người bệnh nên trao đổi với bác sĩ nếu phát hiện bất kỳ thay đổi nào bất thường trên da.

Anh Ngọc (Theo Healthline)