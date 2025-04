Những vị trí khó ngờ có thể bị ung thư da

Ung thư da có thể phát triển ở vị trí ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời như móng, lòng bàn chân hoặc hình thành trên môi ở người thường xuyên hút thuốc.

Dưới móng

U hắc tố dưới móng có thể xảy ra dưới móng tay hoặc móng chân, ở bất kỳ ngón nào, nhưng ngón tay cái và ngón chân cái phổ biến nhất. Nguyên nhân thường không phải do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà do chấn thương trước đó. Nếu phát hiện một vệt đen dưới móng tay không rõ lý do, hãy đến bác sĩ da liễu khám.

Lòng bàn tay, chân

Ở người có làn da sẫm màu, u hắc tố dạng acral lentiginous (ALM) có nhiều khả năng xuất hiện ở những vùng cơ thể không tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời như lòng bàn tay, lòng bàn chân. Loại ung thư da này thường nghiêm trọng hơn các loại u hắc tố khác, một phần vì người bệnh không phát hiện cho đến khi bệnh đã tiến triển và khó điều trị hơn.

U thường bắt đầu bằng một mảng da tối màu, phẳng, khác biệt với vùng da xung quanh, đôi khi có thể màu đỏ hoặc cam. Người bệnh có thể được phẫu thuật để loại bỏ ung thư, sau đó tiếp tục xạ trị, hóa trị hoặc liệu pháp miễn dịch sinh học.

Mí mắt

Tiếp xúc quá nhiều ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính gây ra loại ung thư da này. Bệnh thường không nghiêm trọng nếu được điều trị sớm. Ung thư thường bắt đầu ở các tế bào đáy ở lớp trên cùng của da (biểu bì). Một dạng nghiêm trọng hơn bắt đầu ở các tế bào vảy, thậm chí còn gần bề mặt da hơn. Loại này phát triển nhanh hơn và dễ lây lan sang các mô lân cận.

Da đầu

Khối u trên da đầu thường không phải là ung thư. Nếu là u ác tính thì ít nghiêm trọng hơn u hắc tố, như ung thư biểu mô tế bào đáy và biểu mô tế bào vảy. Ung thư trên da đầu có thể biểu hiện dưới dạng một cục u nhỏ, nhẵn, màu vàng như sáp, có thể chảy máu hoặc đóng vảy.

Bên trong tai

Nếu không được điều trị, ung thư da ở bên ngoài tai (tế bào vảy hoặc tế bào đáy) có thể lan vào bên trong tai. Vị trí u phát triển có thể bao gồm ống tai chạy từ tai ngoài đến các xương nhỏ ở tai giữa, các dây thần kinh giống như sợi tóc ở tai trong, xương thái dương bao bọc vùng tai.

Lưỡi

Các mảng trắng, cứng, phẳng trên lưỡi mà không thể cạo sạch hoặc gây ngứa ran, mất cảm giác, một khối u hoặc vết loét không khỏi thường là ung thư tế bào vảy. Người hút thuốc lá, uống nhiều rượu có nguy cơ mắc loại ung thư này ở lưỡi cao hơn. Bác sĩ có thể lấy một số tế bào từ vùng nghi ngờ để sinh thiết và chẩn đoán bệnh.

U hắc tố có thể phát triển ở lòng bàn tay. Ảnh minh họa: Ngọc Phạm

Môi

Ung thư tế bào đáy hoặc tế bào vảy thường xảy ra ở môi. Môi dưới có khả năng mắc bệnh cao hơn môi trên do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời hơn. Nam giới có nguy cơ mắc ung thư này nhiều hơn phụ nữ, có thể do xu hướng dùng thuốc lá và rượu nhiều hơn. Nguy cơ tăng lên nếu nhiễm virus u nhú ở người (HPV) gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục, tay hoặc những nơi khác.

Mống mắt

U hắc tố nội nhãn (màng bồ đào) có thể biểu hiện dạng một đốm đen trong mống mắt quanh đồng tử. Tình trạng khiến người bệnh bị mờ mắt hoặc nhìn không rõ. Nguyên nhân là do các tế bào da gọi là tế bào biểu bì tạo hắc tố (melanocyte) phát triển không kiểm soát và hình thành khối u. Đây là dạng ung thư phổ biến nhất bắt đầu ở mắt và có thể lan sang các bộ phận khác của cơ thể thông qua các hạch bạch huyết hoặc di căn đến gan thông qua mạch máu.

Lòng trắng mắt

U hắc tố kết mạc là khối u ác tính trên kết mạc - màng trong suốt bao phủ bề mặt của mắt và mí mắt trong. Nó thường xuất hiện dưới dạng một đốm đen hoặc đỏ ở lòng trắng mắt, có thể lan sang các bộ phận khác của cơ thể thông qua các hạch bạch huyết hoặc mạch máu.

Ung thư da thường có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Do đó, mọi người nên đứng trước gương và tự kiểm tra da hàng tháng. Lưu ý bất kỳ khối u mới hoặc thay đổi nào ở các đốm da cũ. Khám da liễu định kỳ hoặc bất cứ khi nào có dấu hiệu bất thường.

Hãy trao đổi với bác sĩ nếu tiền sử gia đình có người mắc ung thư da. Những yếu tố khác làm tăng nguy cơ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời và mắc ung thư da như người có da, tóc hoặc mắt sáng màu, có tàn nhang hoặc nốt ruồi lớn, nhiều hoặc có hình dạng kỳ lạ. Người hoạt động ở ngoài trời nhiều, nhất là ở vùng cao hoặc thời tiết rất nóng, mắc bệnh hoặc dùng thuốc làm suy yếu hệ thống miễn dịch, dùng thuốc khiến da nhạy cảm hơn với ánh sáng.

Anh Ngọc (Theo Webmd)