Nguyên nhân gây đột tử do tim

Tình trạng rung thất, động mạch vành và nhiễm trùng tim có thể là nguyên nhân gây nên các ca tử vong.

Đột tử do tim (ngừng tim đột ngột) là khi chức năng tim, nhịp thở và ý thức bị ngưng đột ngột. Đây là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở Mỹ với khoảng 325.000 người lớn tử vong mỗi năm. Ngoài ra, tình trạng này còn là nguyên nhân gây ra một nửa số ca tử vong do bệnh tim.

Ngừng tim đột ngột không phải là một cơn đau tim mà do hệ thống điện đến tim trở nên bất thường. Lúc này, tim của người bệnh sẽ đập nhanh, tâm thất rung, tim không bơm máu, dẫn đến bất tỉnh. Nếu không được điều trị khẩn cấp trong giai đoạn này, người bệnh sẽ có nguy cơ tử vong cao. Dưới đây là những nguyên nhân khiến cơ thể gặp phải tình trạng đột tử.

Rung thất

Rung thất là một loại rối loạn nhịp tim, bắt nguồn từ tâm thất. Thay vì bơm máu nuôi cơ thể, các xung điện trở nên rối loạn, khiến tâm thất rung lên với tần số cao. Tình trạng này xảy ra khiến máu không được bơm tốt đến cơ thể, dẫn tới tử vong. Nhịp tim đập nhanh là triệu chứng điển hình của chứng bệnh này.

Nếu không được điều trị ngay lập tức, tim ngừng đập đột ngột có thể dẫn đến tử vong. Ảnh: Freepik

Bệnh mạch vành

Bệnh mạch vành (CHD) là một tình trạng sức khỏe liên quan đến việc tích tụ các mảng bám trong động mạch vành. Người mắc bệnh này sẽ có xu hướng thu hẹp động mạch và giảm cung cấp oxy cho cơ tim. Trong một số trường hợp, mảng bám có thể bị vỡ; góp phần hình thành cục máu đông. Đồng thời, gây cản trở dòng chảy của máu và ngăn chặn việc cung cấp oxy cho cơ tim. Kết quả là một cơn đau tim hoặc tình trạng gián đoạn tín hiệu điện tim có thể xảy ra, góp phần làm làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim và đột tử do tim.

Căng thẳng

Căng thẳng có thể gây ra những thay đổi tín hiệu điện trong cơ tim, dẫn đến tăng nguy cơ đột tử do tim. Theo chuyên gia y tế lý giải, khi cảm thấy bị đe dọa, cơ thể sẽ sản xuất hormone adrenaline và cortisol, khiến nhịp tim tăng lên. Đặc biệt, hormone adrenaline được giải phóng có thể kích hoạt những thay đổi trong cơ tim và gây ra các biến cố tim mạch.

Ngoài ra, một số trường hợp thể chất khắc nghiệt nhất định có thể dẫn đến đột tử do tim, bao gồm lượng muối kali hoặc magiê trong cơ thể ở mức rất thấp, bởi chúng đóng một phần thiết yếu trong việc truyền tín hiệu điện trong tim. Kèm theo đó, tình trạng mất máu nghiêm trọng hoặc thiếu oxy cũng có thể góp phần vào nguyên nhân gây đột tử.

Di truyền

Rối loạn nhịp tim có xu hướng xảy ra trong gia đình. Theo nhà khoa học, có những khiếm khuyết gen cụ thể có thể được di truyền từ cha mẹ khiến thế hệ con cái có nguy cơ bị đột tử do tim cao hơn. Một nghiên cứu của trường Đại học Y Maryland (Mỹ) đã cho thấy có gần 20% bệnh nhân đột tử do tim không rõ nguyên nhân, hầu hết dưới 50 tuổi và mang các biến thể di truyền hiếm gặp.

Ngoài ra, hội chứng QT kéo dài cũng một rối loạn di truyền liên quan đến những thay đổi trong hoạt động điện của tim và làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim. Khi mắc phải hội chứng này, người bệnh sẽ dễ bị đột tử do tim.

Nhiễm trùng tim

Nhiễm trùng tim là bệnh nhiễm khuẩn do các loại virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng tấn công, làm tổn thương tim. Trong một số trường hợp, nhiễm trùng ảnh hưởng đến mô tim có thể gây ra những thay đổi cấu trúc cho khu vực này và cản trở tín hiệu điện bình thường. Do đó, nhịp tim của người bệnh có thể bị rối loạn; dẫn đến nguy cơ gây đột tử do tim.

Huyền My (Theo News Medicine, WebMD, Cleveland Clinic)