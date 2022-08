Nguyên nhân gây đỏ tai

Cháy nắng do tia UV, viêm da tiết bã, đỏ mặt, mắc các bệnh lý nhiễm trùng… là những nguyên nhân chính gây đỏ tai.

Tai đỏ là một hiện tượng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đỏ tai có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe gặp vấn đề. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến gây đỏ tai.

Cháy nắng

Đây là một phản ứng viêm khiến các tế bào da tổn thương do tiếp xúc nhiều với tia cực tím (UV) từ mặt trời. Da thường xuất hiện những nốt mẩn đỏ gây đau, rát. Một thời gian sau khi cháy nắng, da sẽ bong tróc nhằm loại bỏ các tế bào da tổn thương. Nếu cháy nắng nghiêm trọng, mụn nước sẽ xuất hiện trên bề mặt da.

Người có làn da nhạy cảm, tập thể dục thường xuyên, ít bôi kem chống nắng, béo phì dễ cháy nắng hơn người bình thường. Thường xuyên bị cháy nắng khi còn nhỏ hoặc phơi nắng ở tuổi thiếu niên nhiều nguy cơ mắc ung thư da.

Phơi nắng nhiều ngoài trời có thể gây đỏ tai. Ảnh: Shutterstock

Đỏ mặt

Da mặt, cổ, tai đột nhiên đỏ bừng là một hiện tượng sinh lý tạm thời của cơ thể. Hiện tượng này có thể gây mẩn đỏ trên mặt cùng các bộ phận khác của cơ thể. Lúc này, da dễ đỏ do lưu lượng máu tới vùng mặt tăng, các mạch máu dưới da giãn. Cảm xúc xấu hổ, tức giận hoặc mắc hội chứng Cushing (gây rối loạn nội tiết và chuyển hóa) có thể dẫn đến đỏ mặt.

Ngoài ra, các yếu tố khác như uống nhiều rượu, bia, sốt cao, ăn đồ cay, nóng, rối loạn tâm thần, rối loạn thần kinh, mãn kinh, sốc phản vệ... có thể gây đỏ mặt. Đặc biệt, người sốc phản vệ, mắc ung thư tuyến giáp, có khối u tuyến tụy, dùng thuốc chống ung thư cũng dẫn đến tình trạng này.

Viêm da tiết bã

Bệnh lý này khiến tai của người bệnh đỏ, nổi các mảng da có vảy, gàu ở da đầu. Các bộ phận khác như mặt, ngực, lưng cũng bị ảnh hưởng. Trẻ sơ sinh trong 3 tháng đầu, thiếu niên dậy thì, người trưởng thành có thể mắc bệnh. Da nhiều dầu hoặc nhiễm nấm có thể khiến bệnh viêm da lan rộng.

Hệ miễn dịch yếu, mắc bệnh trầm cảm, viêm gan C, động kinh, viêm gan C, viêm tụy do rượu, liệt dây thần kinh mặt... là những yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh viêm da tiết bã.

Viêm sụn tái phát

Đây là bệnh lý hiếm gặp khiến sụn và các mô khác trên cơ thể bị sưng, viêm. Triệu chứng chính của bệnh gồm đau tai, sưng tai trong, điếc, chóng mặt, buồn nôn, đau khớp, hẹp khí quản, thở khò khè, ho... Viêm đa sụn tái phát có thể liên quan đến ung thư hạch, bệnh Hodgkin, bệnh Crohn và tiểu đường type 1.

Bệnh đau đỏ chi

Bệnh hiếm gặp, gây đau dữ dội và nóng rát ở bàn tay, bàn chân kèm theo đỏ da nghiêm trọng, gia tăng nhiệt độ của da. Tình trạng này có thể lan sang các bộ phận khác như mặt, tai gây ngứa ran.

Nhiễm trùng

Bệnh gây nhiễm trùng da như viêm mô tế bào có thể gây đỏ tai, sưng ở vùng da bị đau. Bệnh có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể. Người mắc bệnh viêm quầng do vi khuẩn xâm nhập gây ảnh hưởng đến các lớp da. Bệnh tác động tới da mặt, tay, chân của trẻ sơ sinh và người lớn tuổi.

Vận động viên bơi lội thường xuyên tiếp xúc với nước cũng dễ bị đỏ tai do nước mắc kẹt trong ống tai, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Thiếu ráy tai hoặc gặp chấn thương tai, mắc bệnh vảy nến, đau tai là những yếu tố khiến tai bị đỏ. Bệnh viêm màng ngoài tai gây ảnh hưởng tới da, mô xung quanh sụn tai ngoài do vi khuẩn gây ra khiến người bệnh dễ đỏ tai.

Hội chứng tai đỏ

Đây là một chứng rối loạn hiếm gặp gây rát, đỏ tai, có thể kéo dài trong vài giây đến vài giờ. Các đợt bùng phát bệnh có thể xảy ra vài lần trong ngày hoặc rải rác trong năm. Các triệu chứng chính của hội chứng tai đỏ là đau, nóng, rát tai. Dù mắc hội chứng tai đỏ gây khó chịu nhưng bệnh không nghiêm trọng.

Để cải thiện tình trạng đỏ tai, bệnh nhân có thể dùng kem bôi ngoài da, dùng thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Nếu đỏ tai đột ngột không do cháy nắng kèm theo các triệu chứng khác, người bệnh cần liên hệ với bác sĩ nhằm chẩn đoán, điều trị bệnh kịp thời.

Minh Thúy (Theo Very Well Health)