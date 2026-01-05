Nguyên nhân gây đau nhức mắt

Đau nhức mắt xảy ra khi mắt bị viêm, nhiễm trùng, rối loạn thị lực hoặc chấn thương, dẫn đến cảm giác đau, cộm hoặc khó chịu.

Đau mắt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một số chỉ ảnh hưởng đến một mắt, trong khi những nguyên nhân khác gây khó chịu ở cả hai mắt hoặc vùng xung quanh mắt. Dưới đây là các nguyên nhân phổ biến.

Mụn lẹo (viêm tuyến bã nhờn) là khối sưng đỏ, mềm, xuất hiện ở bờ hoặc mặt trong mí mắt, hình thành do tuyến dầu bị nhiễm trùng. Triệu chứng thường gặp gồm đau, sưng và chảy nước mắt, có thể nặng hơn trong vài ngày đầu.

Trầy xước giác mạc là tình trạng tổn thương lớp giác mạc - lớp ngoài trong suốt của mắt. Nguyên nhân thường gặp gồm kính áp tròng hoặc dị vật rơi vào mắt. Triệu chứng bao gồm đau mắt dữ dội, nhạy cảm với ánh sáng và khó thực hiện các hoạt động như đọc sách hoặc lái xe. Trong một số trường hợp, đây có thể là biểu hiện của chấn thương mắt nghiêm trọng hơn.

Hội chứng khô mắt xảy ra khi mắt không sản xuất đủ nước mắt hoặc nước mắt bay hơi quá nhanh, khiến bề mặt mắt bị khô và kích ứng. Người bệnh thường có cảm giác cộm, nóng rát hoặc nhói, kèm theo đỏ mắt, nhạy cảm với ánh sáng.

Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) là tình trạng viêm lớp màng mỏng lót mắt và mí mắt (kết mạc). Tình trạng này thường do nhiễm trùng (virus, vi khuẩn) hoặc dị ứng gây ra. Các triệu chứng đau mắt đỏ bao gồm nóng rát hoặc đau nhức kèm theo tiết dịch. Viêm kết mạc do vi khuẩn dẫn đến đau mắt, trong khi viêm kết mạc dị ứng cũng gây ngứa mắt và sưng mí mắt.

Viêm bờ mi thường liên quan đến sự phát triển quá mức của vi khuẩn ở gốc lông mi. Triệu chứng bao gồm sưng và ngứa mí mắt, bất thường lông mi, nhạy cảm với ánh sáng, xuất hiện vảy giống gàu ở bờ mi hoặc cảm giác có dị vật trong mắt. Các triệu chứng thường nặng hơn vào buổi sáng.

Nhiễm trùng ống dẫn nước mắt (viêm túi lệ) là tình trạng nhiễm trùng hệ thống dẫn lưu nước mắt, thường do vi khuẩn. Triệu chứng gồm đau, đỏ và sưng vùng khóe mắt trong, kèm theo chảy nước mắt nhiều hoặc tiết mủ. Trường hợp nặng có thể kèm sốt.

Viêm xoang do nhiễm trùng hoặc dị ứng. Xoang là những khoang rỗng nằm phía sau mũi, giữa hai mắt và dưới xương gò má. Triệu chứng thường gặp gồm cảm giác áp lực hoặc đau phía sau mắt, chảy nước mũi, đau đầu, đau tai và đau răng.

Căng thẳng có thể gây co cứng cơ quanh mắt, dẫn đến đau đầu và cảm giác áp lực hoặc đau ở trong hay phía sau mắt. Đây cũng có thể là nguyên nhân làm nặng thêm một số bệnh lý như hội chứng khô mắt, khiến đau mắt rõ hơn.

Đột quỵ trong một số trường hợp ít gặp có thể biểu hiện bằng đau mắt, đặc biệt khi cơn đau khởi phát đột ngột hoặc đi kèm giảm hay mất thị lực. Các dấu hiệu cảnh báo khác gồm đau đầu dữ dội đột ngột, yếu liệt, lú lẫn hoặc khó nói.

Đau mắt thường không nguy hiểm nhưng đôi khi là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng. Người bệnh nên đi khám ngay nếu đau mắt kéo dài hơn vài giờ, khởi phát đột ngột và dữ dội, hoặc kèm theo các triệu chứng như chấn thương mắt gần đây, nhìn thấy quầng sáng quanh đèn, chảy máu trong hoặc quanh mắt, khó mở mắt, buồn nôn hay nôn mửa.

