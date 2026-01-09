Nguyên nhân gây đau đầu, mờ mắt

Mờ mắt, đau đầu thường do đau nửa đầu hoặc tật viễn thị, nhưng đôi khi cũng có thể là dấu hiệu của đột quỵ hoặc chấn thương sọ não.

Đau nửa đầu

Đau nửa đầu có thể gây đau dữ dội trong và quanh mắt, kèm theo rối loạn thị lực. Trước khi cơn đau xuất hiện, người bệnh có thể có các dấu hiệu báo trước kéo dài khoảng 20 phút như mờ mắt, ánh sáng nhấp nháy hoặc nhìn thấy quầng sáng nhiều màu như cầu vồng. Đau nửa đầu còn gây tê hoặc ngứa ran ở da, buồn nôn, nôn, và tăng nhạy cảm với ánh sáng, tiếng ồn hoặc mùi.

Đau đầu do mỏi mắt

Sử dụng quá mức các cơ điều tiết của mắt có thể gây mỏi mắt, kèm đau đầu và khó tập trung. Cơn đau thường xuất hiện sau khi nhìn màn hình trong thời gian dài và có thể kéo dài khoảng một giờ, đôi khi lâu hơn.

Nguyên nhân phổ biến nhất là nhìn màn hình máy tính, điện thoại quá lâu. Hãy để mắt nghỉ ngơi và dùng thuốc giảm đau không kê đơn có thể giúp giảm triệu chứng. Nên áp dụng quy tắc 20-20-20, tức là cứ sau 20 phút, nhìn vào một vật cách xa khoảng 20 feet (6 m) trong 20 giây để giảm mỏi mắt.

Viễn thị

Người lớn và trẻ em bị viễn thị chưa được điều chỉnh có thể bị đau đầu, nhất là khi đọc sách. Các triệu chứng khác gồm mỏi mắt và khó nhìn rõ các vật ở gần. Điều trị chủ yếu là đeo kính gọng hoặc kính áp tròng để điều chỉnh thị lực.

Đột quỵ

Đột quỵ xảy ra khi cục máu đông làm tắc mạch máu não hoặc khi mạch máu bị vỡ gây chảy máu trong não. Tình trạng này có thể gây nhiều biểu hiện, thường gặp là mờ mắt và đau đầu dữ dội. Can thiệp y tế kịp thời (lý tưởng trong giờ đầu tiên kể từ khi khởi phát triệu chứng) giúp tăng khả năng phục hồi, giảm mức độ tổn thương não và hạn chế nguy cơ tàn tật. Các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ gồm tê hoặc yếu liệt, lú lẫn hoặc khó nói (nói ngọng), khó hiểu lời nói, giảm hoặc mất thị lực, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc khó đi lại.

Hạ đường huyết

Hạ đường huyết là tình trạng nồng độ đường trong máu giảm xuống dưới 70 mg/dL. Người bệnh có thể xuất hiện đau đầu, nhìn mờ, kèm theo các triệu chứng khác như nhịp tim nhanh, run rẩy, đổ mồ hôi, cảm giác căng thẳng hoặc lo lắng, dễ cáu gắt hoặc lú lẫn, đói cồn cào.

Chấn thương sọ não

Chấn thương sọ não có thể gây đau đầu, nhìn mờ, kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, nôn và chóng mặt. Sau chấn thương đầu, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để đánh giá mức độ tổn thương và được theo dõi chặt chẽ trong quá trình hồi phục. Phương pháp điều trị phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Glôcôm góc đóng cấp tính

Bệnh glôcôm góc đóng cấp tính xảy ra khi góc tiền phòng (nơi thoát thủy dịch trong mắt) bị đóng đột ngột. Đây là tình trạng cấp cứu nhãn khoa, gây đau đầu khởi phát đột ngột do áp lực nội nhãn tăng nhanh. Các triệu chứng kèm theo như đỏ mắt, mờ mắt, buồn nôn và nôn. Điều trị thường kết hợp thuốc uống, thuốc nhỏ mắt và các thủ thuật can thiệp nhằm nhanh chóng hạ áp lực mắt và phòng ngừa mất thị lực.

Ngộ độc khí CO

Ngộ độc khí carbon monoxide (CO) thường gây đau đầu, và nếu tiếp tục hít phải lượng khí độc này, người bệnh có thể nhìn mờ. Các triệu chứng khác thường gặp gồm chóng mặt, mệt mỏi, yếu sức, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn, đau ngực và lú lẫn.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)