Nguy cơ vô sinh do bệnh tình dục

Các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, HIV không được điều trị có thể ảnh hưởng đến ống dẫn trứng hoặc tinh hoàn, gây nguy cơ vô sinh.

Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) có thể gây vô sinh ở cả nam và nữ, thường là do người bệnh không được điều trị suốt thời gian dài. Vô sinh liên quan đến STI phổ biến ở nữ giới hơn, một phần là do bệnh tình dục ở nam giới nhiều khả năng gây ra các triệu chứng hơn nên dễ phát hiện và điều trị sớm.

Ở phụ nữ, STI kéo dài có thể dẫn đến viêm và sẹo ở ống dẫn trứng và các cơ quan sinh sản khác, khiến tinh trùng khó tiếp cận trứng. Sẹo ở ống dẫn trứng cũng có thể dẫn đến thai ngoài tử cung, đe dọa tính mạng người mẹ.

Ở nam giới, mào tinh hoàn và niệu đạo có thể bị tổn thương do virus gây bệnh tình dục. Mào tinh hoàn là ống dài vận chuyển tinh trùng từ tinh hoàn, còn niệu đạo là ống vận chuyển nước tiểu và tinh dịch ra khỏi cơ thể. Do đó, tổn thương do STI ở các bộ phận này có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản. Một số bệnh tình dục dưới đây có thể gây vô sinh nếu không điều trị.

Chlamydia

Nhiều phụ nữ bị chlamydia không có bất kỳ triệu chứng nào. Nếu không được phát hiện, bệnh có thể dẫn đến viêm vùng chậu (PID). PID là một trong những nguyên nhân vô sinh hàng đầu có thể phòng ngừa được ở nữ giới.

PID gây sưng viêm nghiêm trọng ở các ống dẫn trứng. Khi PID tiến triển, mô sẹo có thể hình thành bên trong và bên ngoài ống dẫn trứng, làm tắc nghẽn, khiến trứng đã thụ tinh không thể di chuyển đến tử cung.

Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Hiệp hội Bệnh Tình dục Mỹ, nhiễm trùng chlamydia là nguyên nhân gây ra nhiều trường hợp vô sinh liên quan đến ống dẫn trứng ở các nước phát triển. Trong khi đó, mối liên hệ giữa chlamydia với vô sinh nam chưa được làm rõ.

Lậu

Bệnh lậu có thể dẫn đến vô sinh theo cùng cách như chlamydia. Hầu hết phụ nữ mắc bệnh lậu không có triệu chứng suốt thời gian dài. Bệnh không được điều trị có thể phát triển thành PID. Vi khuẩn lậu thường gây tổn thương ống dẫn trứng, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng ở nam giới.

Bác sĩ tư vấn phương pháp hỗ trợ sinh sản cho một bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mycoplasma

Mycoplasma là một nhóm vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục và tỷ lệ nhiễm có thể phổ biến hơn cả bệnh lậu. Nhiễm trùng mycoplasma cũng có liên quan đến PID và vô sinh ở phụ nữ, dù không nhiều bằng bệnh chlamydia hoặc bệnh lậu. Một số nghiên cứu cho thấy mycoplasma có thể dẫn đến giảm khả năng sinh sản ở nam giới.

HIV

HIV có thể gây ra những thay đổi sinh học ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các cơ quan sinh sản. Một số bệnh liên quan đến HIV/AIDS cũng liên quan vô sinh như viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn cấp tính, viêm vùng chậu.

Một số chuyên gia nghi ngờ HIV có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng. HIV còn có thể cản trở mang thai hoặc điều trị vô sinh. Nguyên nhân là do HIV lây truyền qua đường tình dục và người bệnh được khuyến cáo tránh quan hệ, làm lây lan bệnh cho bạn tình. Các phương pháp hỗ trợ sinh sản giúp việc sinh con khi bị nhiễm HIV an toàn hơn.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa vô sinh liên quan đến STI là sàng lọc bệnh thường xuyên, đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao như có nhiều bạn tình hay quan hệ tình dục không an toàn. Sàng lọc thường xuyên giúp phát hiện sớm các bệnh nhiễm trùng không có triệu chứng, ngăn ngừa bệnh lây lan, tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)