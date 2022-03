Người ung thư có nên kiêng thịt đỏ?

Bệnh nhân ung thư không cần tuyệt đối bỏ thịt đỏ, có thể dùng 500 gram mỗi tuần vì đây là nguồn cung cấp đạm, vitamin, khoáng chất.

Mẹ tôi (51 tuổi) đã hoàn thành phác đồ điều trị ung thư vú của bác sĩ gần được một tháng. Tuy nhiên, sức khỏe của mẹ tôi rất yếu, không ăn uống nhiều được. Tôi nhìn mẹ mà xót lắm, sút đến gần 6 kg nên tôi muốn tẩm bổ cho mẹ. Có lần tôi mua thịt bò về nấu cho mẹ ăn thì hàng xóm bảo người ung thư không được ăn thịt đỏ. Tôi không biết có đúng không? Nhờ bác sĩ tư vấn. (Anh Thư, Long An)

Trả lời:

Thịt đỏ gồm các loại thịt nạc của động vật có vú như bò, bê, lợn, chó, cừu, ngựa và dê. Thịt nói chung bao gồm cả thịt đỏ là nguồn cung cấp chất đạm chính và thường gặp nhất cho hầu hết mọi người. Bên cạnh đó, thịt đỏ còn cung cấp chất béo, các vitamin và khoáng chất như kẽm, vitamin B6, B12, D, canxi, folate, selen...

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ăn thịt đỏ vẫn chưa được xác định là nguyên nhân gây ung thư. Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (International Agency for Research on Cancer - IARC) chỉ xếp việc ăn thịt đỏ vào nhóm có thể gây ung thư (nhóm 2A). Dữ liệu hiện có không cho phép kết luận về rủi ro của việc ăn thịt đỏ đối với những người đã mắc bệnh ung thư.

Thịt đỏ cung cấp chất đạm, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Ảnh: Freepik

Vì vậy, để đảm bảo nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng thì thịt đỏ cũng không thể thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày, không nên nghe những người không có chuyên môn tư vấn "kiêng thịt đỏ". Ăn thịt nói chung và thịt đỏ nói riêng với lượng phù hợp có lợi cho sức khỏe. Bởi vì thịt là nguồn cung cấp đạm chính để xây dựng cơ thể và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Người bệnh ung thư không nên tuyệt đối bỏ thịt đỏ mà vẫn có thể ăn thịt đỏ với lượng nhất định. Bệnh nhân có thể ăn dưới 500 gram thịt đỏ một tuần (khoảng 70 gram mỗi ngày) và hạn chế thịt chế biến sẵn. Những người vẫn lo lắng về nguy cơ ung thư liên quan đến thịt đỏ và những người bệnh ung thư có thể xem xét giảm tiêu thụ thịt đỏ và thay thế bằng nguồn thực phẩm cung cấp đạm khác như trứng, sữa, đậu...

Tốt nhất, bệnh nhân ung thư nên ăn theo khuyến cáo của bác sĩ điều trị hay các chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng để phù hợp với tình trạng sức khỏe.

ThS.BS Nguyễn Thành Trung

Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội