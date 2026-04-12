Người tăng huyết áp có nên uống trà đặc mỗi ngày?

Uống một cốc trà đặc mỗi sáng có thể ổn định huyết áp không? Tôi bị tăng huyết áp nhiều năm, chỉ số dao động khoảng 130-140/90 mmHg có nên áp dụng cách này? (Nguyễn Văn Bằng, 53 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Trà xanh chứa caffeine, polyphenol, catechin - những chất có thể ảnh hưởng đến huyết áp theo hai hướng khác nhau. Caffeine làm huyết áp tăng tạm thời, trong khi các chất chống oxy hóa trong trà lại có tác dụng hỗ trợ giãn mạch, cải thiện chức năng mạch máu.

Một số nghiên cứu ghi nhận trà có thể mang lại các hiệu quả tích cực khi được sử dụng thường xuyên ở mức hợp lý, đặc biệt ở người tăng huyết áp. Tuy nhiên, đây chỉ là là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị.

Nếu trà pha quá đặc, lượng caffeine cao và gây tác dụng ngược. Trong vòng 30-90 phút sau khi uống, caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm nhịp tim nhanh, mạch máu co lại và huyết áp tăng tạm thời. Ở một số người nhạy cảm với caffeine, mức tăng này rõ hơn.

Nếu huyết áp đang được kiểm soát ổn định, bạn vẫn có thể uống trà mỗi ngày nhưng dùng ở mức vừa phải. Thay vì trà pha đặc, nên uống trà loãng hơn hoặc giảm lượng lá trà. Mỗi ngày, bạn nên giới hạn khoảng 1-2 cốc nhỏ, tránh uống vào buổi tối vì dễ gây mất ngủ, khiến huyết áp khó kiểm soát.

Bạn nên theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh cho phù hợp. Đo huyết áp trước khi uống trà, kiểm tra lại sau 1-2 giờ. Huyết áp ổn định khi duy trì dưới 130/80 mmHg. Nếu chỉ số huyết áp sau khi uống trà thường xuyên tăng lên trên 140/90 mmHg hoặc tăng hơn 10 mmHg so với mức bình thường của bạn, đó có thể là dấu hiệu cơ thể nhạy cảm với caffeine.

Uống trà có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng thường xuyên với mức hợp lý. Ảnh: Ly Nguyễn

Người bệnh không nên uống trà khi khi hồi hộp, mất ngủ hoặc khi bụng đói, hạn chế uống trà quá đặc, quá nóng hoặc kèm nhiều đường. Những yếu tố này ảnh hưởng bất lợi đến tim mạch và hiệu quả kiểm soát huyết áp.

Người bệnh nên tái khám định kỳ để theo dõi, đánh giá hiệu quả thuốc và phát hiện sớm biến chứng tim mạch nếu có. Người bệnh nên tuân thủ dùng thuốc đúng liều, đúng giờ, không tự ý bỏ thuốc hoặc giảm liều khi thấy huyết áp ổn định.

Chế độ ăn, vận động cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nên giảm muối trong khẩu phần hằng ngày, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống nhiều đường, tăng cường rau xanh, trái cây tươi, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt. Duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện đều đặn với hình thức phù hợp với thể trạng. Ngoài ra, bạn cần ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng kéo dài, không hút thuốc lá.

ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết

Khoa Tim mạch

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy