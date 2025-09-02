Người huyết áp thấp có nên ăn mặn?

Huyết áp của tôi thấp, khoảng 85/55 mmHg. Tôi có nên ăn mặn để huyết áp tăng lên không? (Nguyễn Thu Hà, 35 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Huyết áp là áp lực máu tác động lên thành động mạch khi tim co bóp, giúp đưa máu giàu oxy và dưỡng chất nuôi cơ thể. Chỉ số huyết áp 85/55 mmHg, đang ở mức thấp hơn ngưỡng 90/60 mmHg - giới hạn được dùng để xác định tình trạng huyết áp thấp.

Muối ăn (natri clorua - NaCl) khi vào cơ thể, thành phần natri sẽ đi vào máu. Natri có đặc tính giữ nước, từ đó làm tăng thể tích tuần hoàn. Giống như việc bơm thêm nước vào một chiếc ống, áp lực bên trong ống sẽ tăng lên, vì vậy bổ sung natri giúp huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng tạm thời. Nếu thường xuyên ăn mặn, lượng natri dư thừa khiến tim và thận phải làm việc quá tải, làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp, suy tim, đột quỵ và bệnh thận mạn tính.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5 g muối/ngày, tương đương một thìa cà phê. Bạn không nên tự ý ăn mặn để nâng huyết áp, nên khám để tìm nguyên nhân.

Biện pháp bền vững và khoa học để cải thiện huyết áp là duy trì chế độ ăn uống cân bằng, lối sống lành mạnh. Người huyết áp thấp nên uống đủ khoảng 2 lít nước mỗi ngày, đặc biệt sau khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi. Ăn đủ bữa, chia nhỏ nhiều lần trong ngày để tránh tụt huyết áp sau ăn. Thực đơn cần đa dạng, giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, trứng... để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Hạn chế rượu bia vì có thể khiến huyết áp giảm thêm đồng thời duy trì vận động nhẹ nhàng và ngủ đủ giấc để hỗ trợ tuần hoàn máu.

Nhiều trường hợp huyết áp thấp là sinh lý, không gây triệu chứng đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu huyết áp thường xuyên ở mức thấp kèm biểu hiện như hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, khó tập trung hoặc ngất, bạn nên khám chuyên khoa tim mạch. Huyết áp thấp có thể liên quan đến thiếu máu, bệnh lý tim mạch, rối loạn nội tiết hoặc tác dụng phụ của thuốc.

Người huyết áp thấp nên uống nước, bổ sung dung dịch điện giải để tăng thể tích máu tạm thời. Một số tư thế như nằm kê cao chân, ngồi bắt chéo chân hoặc đứng dậy từ từ giúp tăng lưu lượng máu lên não và hạn chế nguy cơ ngất xỉu. Tuy vậy, các biện pháp này chỉ mang tính hỗ trợ tức thời, không thay thế cho việc điều trị nguyên nhân.

ThS.BS Đường Thị Thảo

Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội