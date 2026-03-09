Người đàn ông suy thận sau nhiễm trùng huyết

TP HCMÔng Chy, 52 tuổi, mắc bệnh tiểu đường, nay sốt siêu vi diễn tiến nhiễm trùng huyết, biến chứng suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận cả đời.

BS.CKI Đỗ Thị Hằng, Trưởng đơn vị Nội thận - Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ông Chy đến khám trong tình trạng chán ăn, buồn nôn, ngứa toàn thân, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, suy giảm nhận thức... Độ lọc cầu thận còn dưới 5 ml/phút/1,73 m2 (bình thường trên 90 mL/ phút/1,73 m2), tức chức năng thận gần như mất hoàn toàn. Ông còn bị thiếu máu nặng, hemoglobin chỉ còn 7,5 g/dL, kèm theo nồng độ ure máu cao - nguyên nhân gây ra các triệu chứng trên.

"Nếu không được lọc máu kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tăng kali máu, dẫn đến rối loạn nhịp tim và đột tử", bác sĩ Hằng nói, thêm rằng suy thận mạn là hậu quả thường gặp ở bệnh nhân tiểu đường lâu năm như ông Chy. Lượng đường trong máu cao kéo dài làm tổn thương các vi mạch trong cầu thận khiến khả năng lọc chất độc suy giảm dần.

Nhiễm trùng huyết là yếu tố tăng nặng khiến tình trạng tổn thương thận tiến triển nhanh hơn. Khi xảy ra nhiễm trùng huyết, cơ thể phản ứng bằng tình trạng viêm toàn thân, làm giãn mạch, tụt huyết áp và rối loạn chuyển hóa, mất cân bằng điện giải. Thận là cơ quan phụ thuộc nhiều vào lưu lượng máu để duy trì chức năng lọc nên rất dễ bị tổn thương hoặc hoại tử, làm suy giảm nhanh chóng khả năng lọc chất độc. Bên cạnh đó, phản ứng viêm và độc tố từ vi khuẩn còn gây tổn thương trực tiếp cấu trúc thận, đồng thời làm hình thành các vi huyết khối trong hệ mao mạch khiến nhiều đơn vị lọc của thận bị phá hủy vĩnh viễn. Ông Chy mắc nhiễm trùng huyết trên nền bệnh thận mạn và tiểu đường lâu năm, có nguy cơ cao bị tổn thương thận cấp.

Bác sĩ lên phác đồ chạy thận nhân tạo định kỳ 3 buổi mỗi tuần, kết hợp kỹ thuật lọc máu HDF online cho người bệnh giúp loại bỏ hiệu quả các phân tử độc có kích thước trung bình và lớn mà phương pháp lọc máu thông thường khó làm được. Kỹ thuật này cũng cải thiện huyết động, bảo vệ tim mạch, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Bác sĩ Hằng theo dõi quá trình chạy thận cho ông Chy. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Sau gần một năm điều trị, tình trạng thiếu máu của ông Chy được kiểm soát, các chỉ số ổn định. Ông thích nghi tốt với việc lọc máu, ăn uống, ngủ tốt hơn, không khó thở, không phù. Người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ lịch lọc máu, chế độ dinh dưỡng và tái khám theo lịch. Bổ sung đủ năng lượng và protein để tránh suy dinh dưỡng, đồng thời kiểm soát lượng nước, muối và các khoáng chất như kali và phospho để hạn chế biến chứng.

Bác sĩ Hằng lưu ý không phải tất cả trường hợp nhiễm trùng huyết đều dẫn đến suy thận mạn. Nhiễm trùng làm tăng nguy cơ tổn thương thận nặng hơn, đặc biệt khi xảy ra trên nền bệnh nhân bị đái tháo đường như ông Chy, người bệnh phải lọc máu sớm hơn nếu không được kiểm soát tốt. Nếu được phát hiện sớm và điều trị tích cực, chức năng thận có thể hồi phục hoàn toàn hoặc chỉ bị ảnh hưởng tạm thời.

Người bệnh tiểu đường cần kiểm soát tốt đường huyết, tuân thủ điều trị, chăm sóc tốt các vết thương dù nhỏ, điều trị triệt để các ổ nhiễm trùng như nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng da, viêm phổi. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, rét run, mệt mỏi nhiều, tiểu ít, phù, chán ăn, buồn nôn hoặc nhiễm trùng kéo dài không giảm, cần đến bệnh viện sớm để được đánh giá chức năng thận và điều trị kịp thời.

Đình Lâm