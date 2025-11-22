Người chơi pickleball có thể tiêm botox thu nhỏ bắp tay?

Tôi đánh pickleball 2-3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 2 tiếng, cường độ vận động khá nhiều. Nếu muốn tiêm botox thu nhỏ bắp tay và bắp chân thì có phù hợp và hiệu quả không? (Anh Thơ, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Tiêm botox có khả năng tác động trực tiếp lên nhóm cơ, làm cơ giảm hoạt động và thu nhỏ dần, từ đó giúp bắp tay hoặc bắp chân thon gọn hơn. Phương pháp này thường áp dụng cho trường hợp cơ phì đại do cơ địa hoặc di truyền, ít xâm lấn và gần như không đau, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường sau tiêm.

Tuy nhiên, người vận động cường độ cao như bạn, chơi pickleball 2-3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi vài tiếng thì phải sử dụng lực liên tục các nhóm cơ tay và chân. Điều này khiến botox giảm tác dụng nhanh hơn, hiệu quả thu nhỏ cơ giảm và thời gian duy trì ngắn hơn so với người ít hoạt động.

Tiêm botox thường được sử dụng điều trị thon gọn bắp tay chân, cười hở lợi, nếp nhăn động. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người chơi pickleball vẫn có thể tiêm botox thu nhỏ cơ trong một số trường hợp, đặc biệt khi bắp tay hoặc bắp chân to do cơ địa chứ không phải do tập luyện quá nhiều, mức độ chơi thể thao không đòi hỏi dùng lực nhiều. Bạn cần tiêm nhắc lại 3-4 tháng một lần, thậm chí sớm hơn. Bác sĩ đánh giá độ dày cơ và vị trí tiêm phù hợp để đảm bảo an toàn khi vận động.

Trong vài ngày đầu sau tiêm, cơ có thể hơi ê ẩm hoặc yếu nhẹ do thuốc bắt đầu tác động. Đây là giai đoạn không nên luyện tập mạnh vì dễ mỏi, khó kiểm soát lực đánh, tăng nguy cơ chấn thương. Nếu tiếp tục vận động quá sức ngay sau tiêm, có thể khó phát huy tối ưu tác dụng.

Tiêm botox thon gọn bắp tay, chân không được khuyến khích nếu bạn chơi ở cường độ cao, thi đấu hoặc làm công việc yêu cầu lực cơ mạnh hàng ngày. Người có cơ bắp phì đại do luyện tập lâu năm cũng không phù hợp vì botox có thể làm yếu cơ quá mức, ảnh hưởng lực đánh, giảm tốc độ di chuyển và tăng nguy cơ chấn thương.

Nếu muốn thon gọn nhưng vẫn giữ nguyên sức mạnh khi chơi pickleball, bạn có thể cân nhắc các công nghệ sóng RF hoặc HIFU. Hai phương pháp này tác động vào mô mỡ dưới da, cải thiện độ thon gọn mà không ảnh hưởng đến sức cơ, phù hợp với người vận động cường độ cao. Ngoài ra, pilates, yoga và các bài tập giãn cơ giúp cơ dài nhỏ tự nhiên, không làm tăng khối cơ như khi vận động cường độ cao.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy

Đơn vị Da liễu -Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7