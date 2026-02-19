Người bệnh ung thư đang điều trị có nên phun xăm thẩm mỹ?

Tôi mắc ung thư vú, đã phẫu thuật điều trị, đang chờ hóa trị. Tôi có thể phun xăm thẩm mỹ không? (Ngọc Dung, 35 tuổi)

Trả lời:

Rụng tóc, rụng lông mày, lông mi trở thành lo lắng với người bệnh ung thư, nhất là phụ nữ đang điều trị bằng hóa chất. Phun xăm thẩm mỹ như xăm chân mày giúp người bệnh ung thư tăng sự tự tin, nhất là trong dịp Tết, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm trùng, phù hạch bạch huyết...

Đây là thủ thuật sử dụng kim xâm lấn để đưa mực vào bề mặt da, tạo ra hàng nghìn vết thương hở vi thể, gây nhiều tác hại với cơ thể đang suy yếu của người bệnh ung thư, nhất là trong giai đoạn truyền hóa chất. Người bệnh có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe.

Nhiễm trùng: Thuốc hóa trị tấn công tế bào phân chia nhanh, bao gồm cả tế bào tủy xương sinh ra bạch cầu, gây tổn thương hệ miễn dịch. Do đó, vi khuẩn dễ xâm nhập, gây sưng, mủ, hoại tử da, nhiễm trùng. Khi tiểu cầu giảm, ảnh hưởng đến khả năng đông máu. Các vết xăm kim có thể rỉ máu liên tục, tụ máu dưới da gây bầm tím.

Bác sĩ Mạnh tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguy cơ phù bạch huyết: Người bệnh ung thư vú thường được nạo hạch bạch huyết. Khi các hạch này bị loại bỏ, tổn thương do xạ trị, dòng máu chảy đến các bạch huyết tắc nghẽn. Các tổn thương trên da, nhất là vùng cánh tay cùng bên phẫu thuật ngực có thể kích hoạt tình trạng phù tay voi.

Khó khăn khi theo dõi bệnh: Một số loại mực xăm chất lượng kém, mực màu tối có chứa kim loại. Trong quá trình điều trị và theo dõi sau đó, người bệnh có thể được chụp MRI. Từ trường của máy MRI dễ tương tác với kim loại trong mực xăm, gây cảm giác nóng rát, sưng đau vùng xăm khiến hình ảnh chụp bị mờ, gây khó khăn trong chẩn đoán.

Trước hóa trị hai tuần hoặc sau 3-6 tháng từ khi kết thúc toa hóa trị cuối cùng, chỉ số bạch cầu, tiểu cầu trở về bình thường, người bệnh có thể phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi phun xăm thẩm mỹ.

ThS.BS.CKII Phạm Tuấn Mạnh

Khoa Ngoại Ung bướu

Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM