Người bệnh ung thư có được ăn mứt gừng không?

Tôi rất thích ăn mứt gừng ngày Tết. Người bệnh ung thư đang hóa trị như tôi có được ăn món này không? (Quý Hiên, 34 tuổi)

Trả lời:

Tác dụng phụ của hóa trị khiến người bệnh ung thư bị buồn nôn, nôn, ăn uống khó tiêu. Mứt gừng quen thuộc vào dịp Tết Nguyên đán, có thể mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho người bệnh ung thư.

Giảm buồn nôn: Gừng chứa hai hợp chất gingerol và shogaol tác động trực tiếp lên các thụ thể serotonin, dopamine trong đường tiêu hóa, làm dịu phản xạ nôn.

Người bệnh nên ngậm miếng mứt gừng nhỏ khi nghe mùi thức hoặc trước và sau bữa ăn để giảm cảm giác muốn nôn, kích thích vị giác. Ăn một vài lát mứt gừng trước hoặc trong khi đi xe khách, máy bay, tàu hỏa... còn làm giảm các triệu chứng say tàu xe như chóng mặt, buồn nôn.

Mứt gừng có thể giúp giảm khó tiêu. Ảnh: Bùi Thủy

Cải thiện khó tiêu: Gừng có tính nóng, giúp ấm bụng, ngăn đầy hơi, tăng cảm giác thèm ăn. Người bệnh bị đắng miệng, mất vị giác, đầy hơi do nhu động ruột kém, tác dụng phụ của ung thư có thể dùng món ăn này để kích thích tuyến nước bọt và các enzyme tiêu hóa, dịch vị.

Kháng viêm và làm dịu niêm mạc: Đặc tính kháng viêm tự nhiên của hoạt chất gingerol trong gừng góp phần giảm đau, viêm khớp... Gừng còn có tác dụng chống co thắt cơ trơn trong thành ruột, giảm các cơn đau bụng âm ỉ thường gặp ở người bệnh uống thuốc kéo dài. Đặc biệt trong thời tiết lạnh của dịp Tết, gừng hỗ trợ phòng cảm lạnh, làm dịu triệu chứng ho, đau họng và nghẹt mũi.

Bạn nên dùng 2-4 lát mứt mỏng để tránh kích ứng dạ dày, chọn loại tẩm ít đường để tránh viêm, ngăn tác động đến đường huyết.

BS.CKI Lê Ngọc Vinh

Khoa Ngoại Ung bướu

Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM