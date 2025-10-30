Người bệnh tim mạch có thể chơi pickleball không?

Tôi nghe nói pickleball là môn thể thao nhẹ nhàng. Tôi có bệnh nền tim mạch thì chơi pickleball được không, có làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim không? (Thành Nam, 43 tuổi, Hưng Yên)

Trả lời:

Pickleball là môn thể thao dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi, có thể cải thiện sức khỏe, sự nhanh nhẹn, mật độ xương, giảm căng thẳng. Song, môn thể thao này không phải lúc nào cũng "tác động thấp" như nhiều người lầm tưởng. Các trận đấu tốc độ cao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khiến tim phải hoạt động với cường độ cao trong thời gian ngắn.

Người trung niên có sẵn bệnh tim mạch thực hiện những pha tăng tốc hay đổi hướng đột ngột khiến nhịp tim tăng nhanh, tim phải bơm máu nhiều hơn để nuôi cơ thể. Người bệnh mạch vành bị hẹp do xơ vữa chơi pickleball có thể dẫn đến cơn đau thắt ngực ổn định. Cơn đau này thường giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc. Một số trường hợp nguy hiểm, mảng xơ vữa nứt vỡ có thể dẫn đến hình thành cục máu đông làm tắc nghẽn mạch vành, khởi phát nhồi máu cơ tim cấp. Gắng sức đột ngột còn làm tăng hormone căng thẳng, dễ gây rối loạn nhịp, nhất là ở người ít vận động trước đó.

Chơi pickleball ngoài trời hoặc trong điều kiện nắng nóng dễ khiến cơ thể mất nước, rối loạn điện giải, làm tim phải hoạt động vất vả hơn để duy trì tuần hoàn. Khi tình trạng này kết hợp với vận động cường độ cao, nguy cơ xuất hiện biến cố tim mạch cấp gia tăng. Người có bệnh mạch vành, từng nhồi máu cơ tim, đã đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, bị suy tim, rối loạn nhịp tim chưa kiểm soát, tăng huyết áp nặng... nên cẩn trọng khi chơi môn thể thao này.

Để phòng tránh các biến chứng tim mạch, anh nên khám sức khỏe tim mạch để được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng trước khi tập luyện. Người bắt đầu nên tập ở mức nhẹ khoảng 15-20 phút mỗi buổi, sau đó tăng dần lên 30-45 phút nếu cơ thể đáp ứng tốt. Hãy khởi động kỹ trong 5-10 phút, nghỉ ngắn giữa hiệp, tránh chơi liên tục quá sức. Nên uống đủ nước, tránh chơi dưới trời nắng gắt trong thời gian dài.

Người chơi cũng cần theo dõi những triệu chứng bất thường như hồi hộp, khó thở, đau tức ngực hay chóng mặt, lắng nghe cơ thể và dừng vận động kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo.

ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ

Khoa Tim mạch

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội