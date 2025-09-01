Người bệnh gout nên tránh ăn gì dịp lễ?

Món ăn giàu đạm, hải sản, rượu bia thường có trong những ngày nghỉ lễ dễ làm tăng acid uric máu, kích hoạt cơn gout cấp.

Gout là bệnh rối loạn chuyển hóa purin, dẫn đến acid uric trong máu cao và hình thành tinh thể muối urat lắng đọng tại khớp. Người bệnh gout dễ bị đau, sưng, nóng đỏ các khớp, nhất là khớp ngón chân cái. Nếu không kiểm soát, bệnh gout gây biến dạng khớp, suy thận, ảnh hưởng chất lượng sống.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, khuyên người bệnh gout nên hạn chế một số nhóm thực phẩm làm tăng acid uric, từ đó gây ra cơn gout cấp.

Thịt đỏ và nội tạng động vật như thịt bò, dê, cừu, lợn, đặc biệt là gan, tim, thận, óc chứa nhiều purin - chất chuyển hóa thành acid uric. Ăn quá nhiều những thực phẩm này dễ làm bùng phát cơn gout. Người bệnh nên thay thế bằng thịt trắng như gà bỏ da, cá nạc. Các hoạt chất thiên nhiên như collagen type II không biến tính và collagen peptide thủy phân hỗ trợ cấu trúc sụn, góp phần giảm đau và tăng độ bền khớp.

Hải sản như tôm, cua, cá trích, cá mòi, cá cơm, sò, nghêu, hến... có hàm lượng purin cao. Tiêu thụ nhiều trong dịp lễ dễ khiến nồng độ acid uric tăng nhanh. Người bệnh gout nên hạn chế, chỉ ăn với lượng nhỏ, không liên tục. Đồng thời, chondroitin sulfate (thành phần chính của cấu trúc nền ngoại bào) giúp duy trì sự đàn hồi của khớp, hỗ trợ tình trạng cứng khớp sau các đợt viêm.

Đồ uống có cồn làm giảm khả năng đào thải acid uric của thận, đồng thời kích thích cơ thể sản sinh acid uric nhiều hơn. Uống bia dễ gây mất nước, tạo điều kiện hình thành tinh thể urat ở khớp. Người bệnh gout nên tránh hoàn toàn rượu bia để phòng cơn gout cấp. Bổ sung thêm các dưỡng chất như eggshell membrane extract (chiết xuất màng vỏ trứng) có thể giúp cải thiện độ linh hoạt của khớp, giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.

Hạn chế thực phẩm nhiều đường, chiên rán và chế biến sẵn giúp giảm nguy cơ cơn gout cấp. Ảnh: Trọng Nghĩa

Nước ngọt chứa đường fructose cao. Khi chuyển hóa, fructose làm tăng sản xuất acid uric. Tiêu thụ thực phẩm, đồ uống nhiều đường còn gây tăng cân, béo phì - yếu tố nguy cơ làm gout nặng thêm. Một số hoạt chất từ tự nhiên như turmeric root extract (chiết xuất củ nghệ) còn được ghi nhận có đặc tính kháng viêm, giúp giảm sưng đau trong đợt gout cấp.

Thực phẩm giàu chất béo bão hòa như đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, nội tạng, da động vật làm tăng nguy cơ béo phì, giảm khả năng đào thải acid uric. Người bệnh gout nên hạn chế tối đa tiêu thụ thực phẩm này.

Ngoài hạn chế thực phẩm giàu purin, bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị người bệnh gout nên tăng cường rau xanh, trái cây ít ngọt để bổ sung chất xơ, uống nhiều nước lọc để hỗ trợ thận đào thải acid uric. Trong dịp lễ, người bệnh gout nên áp dụng chế độ ăn uống khoa học, vận động điều độ, tránh rượu bia, thức khuya, căng thẳng để hạn chế nguy cơ tái phát cơn gout cấp.

Trọng Nghĩa