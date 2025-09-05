Người bệnh gout ăn nấm được không?

Tôi 45 tuổi, mắc bệnh gout và ăn chay nhiều năm. Ăn nấm có làm tăng acid uric không và cần lưu ý gì, khẩu phần ăn thế nào? (Ngọc Mẫn, TP HCM)

Trả lời:

Gout là bệnh lý rối loạn chuyển hóa, đặc trưng bởi tình trạng tăng acid uric trong máu dẫn đến lắng đọng tinh thể urat tại khớp, gây sưng, đau, viêm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chế độ ăn giàu purin (purin chuyển hóa thành acid uric, dẫn đến bệnh gout), rượu bia hoặc rối loạn chức năng đào thải acid uric của thận.

Nấm là thực phẩm thực vật giàu dinh dưỡng, cung cấp chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin D tự nhiên, khoáng chất như kali, selen và nhiều chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nấm cũng chứa một lượng purin nhất định. Hàm lượng purin trong các loại nấm thường dao động khoảng 50-150 mg purin/100 g tươi, ở mức trung bình so với thịt đỏ, nội tạng động vật hay hải sản (200-400 mg purin/100 g).

Người bị gout có thể ăn nấm với lượng vừa phải để tránh tăng acid uric. Ảnh: Trọng Nghĩa

Người bị gout, nhất là người bệnh ăn chay lâu năm, có thể sử dụng nấm như nguồn đạm thay thế nhưng nên lưu ý liều lượng, không ăn quá 100-150 g nấm mỗi lần, 2-3 lần mỗi tuần. Ưu tiên đa dạng các loại thực phẩm từ đậu, hạt, ngũ cốc nguyên cám giúp bổ sung đủ dinh dưỡng, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào nấm.

Bạn nên hạn chế các thực phẩm giàu purin khác như giá đỗ, đậu lăng, đậu hà lan khô. Người bệnh nên uống đủ nước để hỗ trợ thải acid uric, duy trì chế độ ăn cân bằng với rau xanh, trái cây ít ngọt, ngũ cốc nguyên hạt, kết hợp vận động điều độ, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia. Bổ sung eggshell membrane extract, collagen type II, collagen peptide, chondroitin sulfate và turmeric root extract có thể giảm đau, kháng viêm, tái tạo sụn - xương, hạn chế thoái hóa khớp do bệnh gout.

Bạn nên đo nồng độ acid uric định kỳ, đi khám chuyên khoa cơ xương khớp hoặc dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn phù hợp, đảm bảo kiểm soát gout, duy trì sức khỏe tổng thể khi ăn chay. Tuân thủ điều trị và theo dõi chỉ số acid uric, đường huyết, mỡ máu giúp hạn chế tái phát các cơn gout, bảo vệ sức khỏe khớp lâu dài.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome