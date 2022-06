Ngưng thở khi ngủ gây rối loạn cương dương

Người mắc chứng ngưng thở khi ngủ có thể gặp vấn đề về cân bằng nội tiết tố dẫn đến rối loạn cương dương.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể. Trong khi ngủ, các mô vẫn phát triển và liên tục bổ sung để đạt được sự cân bằng. Thiếu ngủ có thể làm thay đổi não bộ, gây ra hàng loạt vấn đề.

Nhiều nghiên cứu tìm hiểu về sự liên kết giữa giấc ngủ ngon với tình dục lành mạnh. Người bị thiếu ngủ, mất ngủ (nhất là nam giới) do ngưng thở khi ngủ ngoài các vấn đề về tâm trạng, họ còn gặp phải rối loạn tình dục.

Nam giới bị ngưng thở khi ngủ có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất hormone, điển hình như testosterone. Theo nghiên cứu đăng trên Thế giới sức khỏe đàn ông của Mỹ năm 2018, các nhà nghiên cứu nhận định rối loạn giấc ngủ do ngưng thở khi ngủ là nguyên nhân hàng đầu của các vấn đề tình dục.

Chứng ngưng thở khi ngủ khiến một người thở rồi ngưng thở liên tục trong đêm. Sản xuất testosterone tăng lên và đạt đỉnh điểm khi nam giới đi ngủ. Do vậy, giấc ngủ gián đoạn, rời rạc của những người bị chứng ngưng thở khi ngủ có thể dẫn đến giảm nồng độ testosterone, gây ra các vấn đề tình dục như rối loạn cương dương. Rối loạn cương dương phổ biến hơn ở nam giới mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) so với những người bình thường. Nam giới mắc chứng ngưng thở khi ngủ có tỷ lệ rối loạn cương dương cao.

Ngưng thở khi ngủ gây ra rối loạn cương dương. Ảnh: Freepik

Ngưng thở khi ngủ và rối loạn cương dương là hai tình trạng rất khác nhau nhưng có liên quan chặt chẽ với nhau. Cả hai tình trạng này đều được chẩn đoán thông qua các xét nghiệm máu và chẩn đoán lâm sàng. Khi khám bệnh, bác sĩ sẽ hỏi người bệnh về tiền sử sức khỏe cá nhân, gia đình và tình dục để xác định tình trạng bệnh lý. Ngoài ra, xét nghiệm máu có thể được sử dụng để kiểm tra sự cân bằng hóa học trong cơ thể.

Đối với chứng ngưng thở khi ngủ, bác sĩ có thể yêu cầu các nghiên cứu về giấc ngủ, trong khi chẩn đoán rối loạn cương dương dựa trên các xét nghiệm kiểm tra giải phẫu và chức năng bao gồm chụp X-quang và các nghiên cứu hình ảnh khác.

Các triệu chứng của chứng ngưng thở khi ngủ có nhiều mức độ khác nhau nhưng thường bao gồm ngáy, mệt mỏi, ngủ ngày, bồn chồn, khó ngủ, khô miệng hoặc đau họng khi thức dậy, hay quên và cáu kỉnh, đổ mồ hôi đêm, đi tiểu thường xuyên, rối loạn chức năng tình dục, rối loạn cương dương... Nguyên nhân hàng đầu của chứng ngưng thở khi ngủ là do béo phì và các vật cản cấu trúc trong cổ họng hoặc mũi. Chứng ngưng thở khi ngủ và rối loạn cương dương đều có phương pháp điều trị cụ thể, nhưng duy trì cân nặng và chế độ ăn uống hợp lý có thể giúp ích cho cả hai.

Giấc ngủ đặc biệt quan trọng với mọi người, vì khó ngủ hay không ngủ được đều là nguyên nhân gây ra một số vấn đề như rối loạn cương dương. Để có giấc ngủ ngon, vệ sinh giấc ngủ rất quan trọng. Vệ sinh giấc ngủ là một thuật ngữ chung được sử dụng để chỉ tất cả các yếu tố có thể thúc đẩy một giấc ngủ lành mạnh.

Một số cách làm để giúp vệ sinh giấc ngủ như ăn nhẹ trước khi ngủ, tránh các chất kích thích từ 3-4 giờ trước khi đi ngủ, không ngủ trưa, tập thể dục thường xuyên nhưng không tập trong vòng 3 giờ trước khi ngủ, hạn chế tivi, trò chơi điện tử trước khi ngủ, thư giãn giúp ích cho người mắc chứng ngưng thở khi ngủ. Vệ sinh giấc ngủ còn bao gồm việc lập kế hoạch đi ngủ đều đặn mỗi ngày, đặt ra giờ thức giấc giống nhau để tạo thói quen tốt, cố gắng ra khỏi giường để hoạt động nhẹ nhàng nếu bạn không thể chìm vào giấc ngủ trong 30 phút.

Một giấc ngủ ngon có thể cải thiện sức khỏe của bạn theo nhiều cách, nhưng đối với nam giới, nó đặc biệt hữu ích. Mức độ testosterone có thể dao động trong ngày và với sự thay đổi về trọng lượng, nhưng mức độ này cũng có thể giảm tự nhiên theo tuổi tác. Ngủ kém và các vấn đề y tế như ngưng thở khi ngủ có thể làm cho tình trạng rối loạn cương dương và vấn đề tình dục trở nên xấu hơn.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)