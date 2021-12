Ngực đau, tiết sữa có phải do ung thư vú?

Bệnh nhân nên thăm khám để xác định tổn thương do khối u gây ra hay do hiện tượng viêm và chảy máu bên trong.

Tôi năm nay 32 tuổi, có em bé hai tuổi. 9 tháng trước, tôi có u vú, khám và sinh thiết ra kết quả lành tính. Tuy nhiên, hai tháng trước, tôi có uống thuốc tránh thai hàng ngày và thấy ngực căng, tiết sữa cả hai ngực. Tôi đã ngưng thuốc cả tháng nay nhưng ngực vẫn đau, tiết sữa màu vàng nhạt, bên ngực có nang hay đau nhức hai tuần nay. Xin bác sĩ tư vấn trong trường hợp này có nên thực hiện sinh thiết để xác định hay không? (Linh Lan Trần)

Trả lời:

Bạn thấy căng tức hoặc đau ngực không hẳn do khối u gây ra, có thể liên quan tới việc bạn sinh thiết cách đây 9 tháng. Ngực căng tức và tiết sữa thường do tác dụng của thuốc tránh thai. Ngực bên có nang đau cũng có thể do thuốc. Tuy nhiên, dù sinh thiết 9 tháng trước cho kết quả lành tính, việc bác sĩ chỉ định sinh thiết có nghĩa là có nghi ngờ về tổn thương của bạn. Vì vậy, bạn nên đi khám lại để xác định tổn thương đó có nguy cơ gì không. Nếu vẫn có nghi ngờ tổn thương, bạn nên làm xét nghiệm chọc hút tế bào bằng kim nhỏ hoặc sinh thiết.

Ngực tiết sữa màu vàng nhạt, dịch sữa ứ đọng có thể chuyển màu gây vàng nhạt. Trường hợp này cũng có thể tổn thương dạng nang có ứ đọng dịch, nếu bị viêm và cộng thêm tác động sờ nắn có thể gây thêm chảy máu nữa. Hiện tượng viêm, chảy máu và tiết sữa trộn lẫn vào nhau gây ra màu vàng nhạt và cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy đau.

PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng

Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội