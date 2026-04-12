Ngủ ngáy có phải do viêm amidan?

Tôi bị viêm amidan quá phát, ngủ ngáy to, giật mình giữa đêm hụt hơi. Viêm amidan có gây ngủ ngáy không, điều trị ra sao? (Lê Lâm, 40 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Amidan là các tổ chức lympho nằm phía sau họng miệng, có chức năng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng. Thường xuyên tiếp xúc với vi khuẩn, virus, yếu tố gây hại từ bên ngoài dễ khiến amidan tổn thương, sưng viêm.

Viêm amidan và viêm amidan quá phát khác nhau ở kích thước và mức độ ảnh hưởng. Triệu chứng viêm amidan thông thường gồm sốt, đau họng, ăn uống kém. Viêm amidan quá phát khiến amidan sưng to bất thường, cản trở đường thở, gây nuốt nghẹn, nuốt vướng, ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ...

Bác sĩ Phương đang phẫu thuật cắt amidan cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Amidan quá phát tái phát thường xuyên có thể là nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở, dẫn đến ngủ ngáy, giật mình giữa đêm. Bạn nên đi khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng, bác sĩ nội soi vùng mũi họng, đo đa ký giấc ngủ, đa ký hô hấp đánh giá toàn diện tình trạng tắc nghẽn đường thở...

Nếu amidan quá phát gây tắc nghẽn nặng, ảnh hưởng đến hô hấp và giấc ngủ, bác sĩ cân nhắc, chỉ định phẫu thuật để tránh các cơn ngưng thở. Sau khi cắt amidan, tình trạng ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ có thể cải thiện.

Viêm amidan nhẹ thường được điều trị nội khoa và kiểm soát yếu tố nguy cơ. Tùy nguyên nhân, bác sĩ có thể chỉ định kháng sinh khi có nhiễm khuẩn, điều trị triệu chứng nếu do virus, kết hợp dung dịch sát khuẩn, giảm đau, hạ sốt khi cần, giữ ấm vùng cổ. Bạn nên điều chỉnh lối sống như kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và thuốc lá. Thay đổi tư thế ngủ cũng giúp giảm tình trạng tắc nghẽn đường thở. Người bệnh nên theo dõi định kỳ, kịp thời đánh giá mức độ và can thiệp phù hợp, tránh bệnh tiến triển nặng.

ThS.BS.CKI Phạm Thị Phương

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM