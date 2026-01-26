Nghịch sản biểu mô tế bào vảy là gì?

Tôi bị thường xuyên đau, loét lưỡi, bác sĩ chẩn đoán nghịch sản biểu mô tế bào vảy. Đây là bệnh gì, có tiến triển ung thư lưỡi không? (Lâm Ngô, 55 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nghịch sản biểu mô tế bào vảy ở lưỡi là tình trạng các tế bào vảy (lớp trên cùng của niêm mạc lưỡi) biến đổi bất thường, thay đổi hình dạng, kích thước. Dấu hiệu phổ biến gồm vết loét lâu ngày, mảng trắng hoặc đỏ ở lưỡi, dễ chảy máu, đau, khó cử động lưỡi.

Nghịch sản biểu mô tế bào vảy trong khoang miệng không phải là ung thư nhưng có nguy cơ tiến triển thành ung thư dạng biểu mô tế bào vảy. Nghịch sản nhẹ có nguy cơ tiến triển thấp, nghịch sản vừa và nặng có nguy cơ cao hơn, cần theo dõi sát và can thiệp khi cần. Triệu chứng của loại ung thư này gồm vết loét lâu ngày, cứng, bề mặt gồ ghề, đau rát, tê miệng, khó nói, khó nhai. Bác sĩ thường chỉ định sinh thiết thương tổn để phân biệt nghịch sản và ung thư.

Bác sĩ Phát đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Tình trạng loét ở lưỡi tái phát nhiều lần của bạn có thể là dấu hiệu cần lưu ý, bởi các tổn thương kéo dài dễ làm tăng nguy cơ biến đổi bất thường của tế bào biểu mô. Nếu được chẩn đoán nghịch sản biểu mô tế bào vảy, bạn cần tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi, đánh giá mức độ nghịch sản và có hướng điều trị phù hợp, giảm nguy cơ tiến triển ung thư.

Để phòng ngừa và hạn chế tiến triển, người bệnh nên bỏ thuốc lá (nếu hút), hạn chế rượu bia, tránh thức ăn quá nóng cay, giữ vệ sinh răng miệng tốt, duy trì chế độ ăn giàu vitamin, nghỉ ngơi, giảm stress. Khi vết loét lâu lành trên hai tuần, người bệnh cần đến bác sĩ khám xác định nguyên nhân, điều trị phù hợp.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7