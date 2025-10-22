Ngâm chân có 'làm ấm tử cung' để dễ đậu thai không?

Tôi chuẩn bị chuyển phôi trữ đông, có người chỉ cách ngâm chân để làm ấm tử cung cho dễ đậu thai. Biện pháp này có hiệu quả không? (Minh Trang, 32 tuổi, Vĩnh Phúc)

Trả lời:

Sau khi trứng được thụ tinh, hợp tử di chuyển vào tử cung và bám vào lớp niêm mạc, nơi cung cấp môi trường và dinh dưỡng để phôi thai phát triển. Tử cung có hình dạng bất thường hay một số khuyết tật bẩm sinh... đều ảnh hưởng đến khả năng mang thai.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân vô sinh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo quan niệm của y học cổ truyền, tử cung ấm là yếu tố quan trọng thúc đẩy thụ thai thành công. Khi tử cung ấm, máu lưu thông tốt, giúp trứng và tinh trùng dễ dàng gặp nhau, từ đó phôi thai có thể làm tổ và phát triển tốt hơn. Nhiều phương pháp được mọi người truyền tai nhau là có tác dụng làm ấm tử cung, tăng cường khả năng đậu thai như ngâm chân, chườm muối nóng, xông ngải...

Tuy nhiên, theo Tây y, hiện chưa có nghiên cứu nào trên thế giới hoặc bằng chứng cho thấy phương pháp làm ấm tử cung có tác dụng cải thiện hiệu quả chuyển phôi cũng như kết quả hỗ trợ sinh sản. Sau khi chuyển phôi, người bệnh không cần áp dụng thêm các biện pháp hỗ trợ ngoài chỉ định y khoa. Điều quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái, hạn chế căng thẳng và tuân thủ dùng thuốc đúng hướng dẫn của bác sĩ.

Bạn nên nghỉ ngơi hợp lý, vận động nhẹ nhàng và tái khám đúng hẹn để được bác sĩ theo dõi, điều chỉnh kịp thời. Về dinh dưỡng, phụ nữ cần duy trì chế độ ăn uống đa dạng, cân đối với đầy đủ nhóm dưỡng chất như đạm, tinh bột, chất béo tốt, vitamin và khoáng chất từ rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt nạc, sữa và các sản phẩm từ sữa. Phụ nữ hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia và chất kích thích để hỗ trợ sức khỏe và quá trình làm tổ của phôi.

ThS.BS Nguyễn Xuân Anh Duy

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội