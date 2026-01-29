Ngã từ độ cao 3 mét, người đàn ông xuất huyết kết mạc

TP HCMAnh Thành, 37 tuổi, ngã từ độ cao 3 m khi sửa nhà, rách 8 cm ở lông mày phải, vỡ nhiều mạch máu nông trong mắt dẫn đến xuất huyết kết mạc.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán anh Thành bị xuất huyết kết mạc do chấn thương, song võng mạc chưa bong và không ghi nhận chấn thương như vỡ nhãn cầu hay chấn thương đụng dập nhãn cầu nặng.

Bác sĩ Phúc quan sát cấu trúc bên trong mắt phải bị thương của anh Thành. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Phúc giải thích xuất huyết kết mạc xảy ra khi các mạch máu nhỏ quanh mắt bị vỡ do chấn thương. Máu lan ra bề mặt mắt khiến tròng trắng chuyển sang màu đỏ sẫm hoặc tím bầm. Thông thường, xuất huyết dạng này sẽ tự khỏi sau 1-3 tuần, khi cơ thể tự đào thải máu tụ, tùy cơ địa và mức độ chấn thương. Nếu máu bầm lan rộng thêm, kèm đau nhức, nhìn mờ hay chói sáng, người bệnh cần tái khám để chẩn đoán và xử trí phù hợp, tránh biến chứng đi kèm như xuất huyết tiền phòng, bong võng mạc...

Bác sĩ kê thuốc, nước mắt nhân tạo giúp làm dịu mắt, giảm cộm, khô mắt, đẩy nhanh quá trình hồi phục. Trong thời gian theo dõi tại nhà, người bệnh cần hạn chế dụi mắt, tránh mang vác nặng, không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt không có chỉ định.

Bác sĩ khuyến cáo người lao động sau tai nạn, đặc biệt là tai nạn liên quan đến ngã từ trên cao, va đập mạnh vùng đầu - mặt, nên kiểm tra toàn diện, bao gồm cả mắt, ngay cả khi chưa thấy biểu hiện rõ ràng. Việc kiểm tra toàn diện giúp phát hiện những chấn thương tiềm ẩn (nếu có) để kịp thời điều trị.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã thay đổi