Bong võng mạc ở tuổi 17 do viêm màng bồ đào

Hà NộiHương 17 tuổi, mắt trái đau nhức, nhìn mờ như có màn sương che phủ, thị lực giảm nhanh do viêm màng bồ đào gây bong võng mạc.

BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính - Võng mạc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết tình trạng mắt của Hương là do biến chứng viêm màng bồ đào kéo dài. Đây là một trong những biến chứng nặng nhất, có thể khiến người bệnh mất thị lực vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời.

Màng bồ đào là lớp giữa của nhãn cầu, chứa nhiều mạch máu nuôi dưỡng các cấu trúc trong mắt. Khi lớp này bị viêm, phản ứng viêm có thể lan xuống võng mạc, tạo sẹo hoặc co kéo làm võng mạc bong tách khỏi lớp đáy, ảnh hưởng tới thị lực. Ở người trẻ, phản ứng viêm thường xảy ra mạnh mẽ hơn, dịch tiết nhiều, dễ gây biến chứng nặng.

Bác sĩ chỉ định thuốc tiêm và nhỏ mắt để kiểm soát tình trạng viêm trước khi phẫu thuật điều trị bong võng mạc. Trong hơn hai giờ, bác sĩ cắt dịch kính và bơm khí nội nhãn nhằm ép võng mạc áp sát với lớp nền bên dưới. Hậu phẫu, Hương cần nằm nghiêng nhiều giờ mỗi ngày để bóng khí duy trì áp lực, giúp võng mạc bám tốt hơn. "Phải kiểm soát được tình trạng viêm, nếu không võng mạc có thể bong trở lại dù phẫu thuật thành công", bác sĩ Hưng nói. Sau gần ba tháng điều trị và theo dõi, thị lực mắt trái của Hương phục hồi, tình trạng viêm màng bồ đào được kiểm soát.

Bác sĩ Hưng thực hiện phẫu thuật cắt dịch kính cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Hưng, viêm màng bồ đào là bệnh lý phức tạp, có thể tái phát nhiều lần do các nguyên nhân nhiễm khuẩn, rối loạn miễn dịch, bệnh toàn thân như lao, viêm khớp, lupus hay nhiễm virus. Triệu chứng thường gặp bao gồm đỏ mắt, đau nhức, sợ sáng, nhìn mờ, thấy chớp sáng hoặc hiện tượng ruồi bay trước mắt. Bệnh tiến triển âm thầm, dễ nhầm với đau mắt đỏ hoặc mỏi mắt do học tập, dùng điện thoại nhiều. Một số người tự ý mua thuốc nhỏ chứa corticoid khi mắt đỏ hoặc đau khiến phản ứng viêm tạm thời giảm nhưng vi khuẩn lại phát triển mạnh hơn, làm cho bệnh trở nặng.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể nhìn hình méo mó, vùng tối che khuất tầm nhìn - dấu hiệu cảnh báo võng mạc đang bong tách. Nếu người bệnh đến viện khám sớm, người bệnh có thể chỉ cần điều trị nội khoa mà không phải phẫu thuật. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường ở mắt, người bệnh cần đi khám. Phát hiện sớm giúp điều trị đơn giản và hiệu quả hơn nhiều so với võng mạc đã bong.

