Nên chọn thủy tinh thể nhân tạo loại nào?

Mẹ tôi bị đục thủy tinh thể, được tư vấn mổ. Tôi nghe nói có nhiều loại thủy tinh thể nhân tạo, nên chọn loại nào thì tốt? (Phương Anh, 34 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Thủy tinh thể nhân tạo hiện nay có nhiều loại, bao gồm loại đơn tiêu, hai tiêu và đa tiêu. Thủy tinh thể đơn tiêu được thiết kế để mắt chỉ nhìn rõ ở một khoảng cách nhất định, thường là thị lực xa. Sau mổ, người bệnh có thể nhìn rõ khi đi lại, lái xe hay xem tivi, nhưng để đọc sách, xem điện thoại hoặc làm việc gần, vẫn cần đeo kính hỗ trợ. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cho hình ảnh xa sắc nét, ít gây chói lóa, chi phí hợp lý. Điểm hạn chế là sự phụ thuộc vào kính lão trong các hoạt động nhìn gần.

Thủy tinh thể hai tiêu có hai điểm hội tụ hỗ trợ nhìn xa và nhìn gần. Trong khi đó, thủy tinh thể đa tiêu cho phép mắt lấy nét ở nhiều khoảng cách như xa, trung gian và gần. Nhờ vậy, người bệnh giảm đáng kể sự phụ thuộc vào kính, thuận lợi hơn trong sinh hoạt hàng ngày, từ đọc báo, sử dụng máy tính cho tới tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hai loại thủy tinh thể này có chi phí cao hơn, đôi khi có thể gây lóa mắt nhẹ.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh thể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thông thường, người cao tuổi, chỉ cần thị lực xa tốt và không phiền khi đeo kính đọc, phù hợp với thủy tinh thể đơn tiêu. Người trẻ năng động, có nhu cầu nhìn ở nhiều khoảng cách và muốn hạn chế tối đa việc phụ thuộc kính lại thích hợp hơn với thủy tinh thể đa tiêu.

Chọn thủy tinh thể nhân tạo phụ thuộc vào tuổi tác, nghề nghiệp, thói quen sinh hoạt, kỳ vọng sau phẫu thuật cũng như điều kiện kinh tế. Không có loại thủy tinh thể nào là tối ưu cho mọi người. Trước khi phẫu thuật đục thủy tinh thể, mẹ bạn nên khám chuyên sâu để đánh giá tình trạng, trao đổi về mong muốn cải thiện thị lực, lối sống... để có lựa chọn phù hợp, hỗ trợ thị lực sau mổ.

ThS.BS Phùng Văn Thạnh

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh