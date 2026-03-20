Nâng cơ không xâm lấn cho người bệnh mạn tính

TP HCMBà Mai, 58 tuổi, tăng huyết áp và tiền tiểu đường, nay da vùng mặt chảy xệ nhiều, nếp nhăn rõ, được bác sĩ nâng cơ không xâm lấn để an toàn.

BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết da bà Mai lão hóa mức độ trung bình nặng, nếp nhăn vùng trán, quanh mắt và rãnh mũi - má sâu, da chảy xệ rõ ở 1/3 dưới khuôn mặt, nọng cằm, da mỏng yếu, giảm độ đàn hồi và săn chắc của da. Đây là biểu hiện thường gặp ở người lớn tuổi do lượng collagen và elastin suy giảm theo thời gian, hệ thống nâng đỡ dưới da như dây chằng và lớp cân cơ yếu dần. Nếu không can thiệp sớm, tình trạng chảy xệ có thể tiến triển rõ hơn theo tuổi tác.

Với người có bệnh mạn tính như tăng huyết áp hoặc rối loạn chuyển hóa như bà Mai, các can thiệp phẫu thuật xâm lấn có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chậm lành thương hoặc kéo dài thời gian hồi phục. Sau khi kiểm tra huyết áp, đánh giá chỉ số đường huyết và rà soát các loại thuốc bà đang sử dụng, bác sĩ xây dựng phác đồ nâng cơ không xâm lấn kết hợp HIFU và Sofwave.

Bác sĩ sử dụng Sofwave giúp săn chắc phần da bên má và cổ cho bà Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Công nghệ HIFU sử dụng sóng siêu âm hội tụ tác động vào lớp cân cơ nông (SMAS), tạo các điểm đông tụ nhiệt vi điểm giúp kích thích co rút mô và tái cấu trúc collagen. Trong khi đó, Sofwave tập trung năng lượng siêu âm ở lớp trung bì, thúc đẩy quá trình tăng sinh collagen và elastin giúp da săn chắc. Sự kết hợp hai công nghệ giúp cải thiện độ chảy xệ và độ đàn hồi theo cơ chế sinh học tự nhiên, không cần can thiệp xâm lấn.

Bác sĩ Linh cho hay ưu điểm của các phương pháp nâng cơ không xâm lấn là an toàn, gần như không đau, ít ảnh hưởng đến sinh hoạt, thời gian hồi phục ngắn. Điều này đặc biệt phù hợp với làn da của người lớn tuổi vốn nhạy cảm và mỏng yếu, những người có bệnh mạn tính đã được kiểm soát ổn định và có mong muốn cải thiện thẩm mỹ.

Sau điều trị, bà Mai có cảm giác căng nhẹ vùng da trong vài ngày đầu. Khoảng hai tháng sau, da cải thiện về độ săn chắc vùng má và hàm dưới, đường viền hàm thon gọn hơn, nọng cằm giảm nhẹ và da có độ căng mịn hơn. Hiệu quả tiếp tục tăng theo thời gian nhờ quá trình tái tạo collagen diễn ra dưới da.

Bác sĩ lưu ý không phải mọi trường hợp da chảy xệ đều có thể thay thế phẫu thuật căng da mặt bằng phương pháp không xâm lấn. Nếu da thừa nhiều hoặc chảy xệ mức độ nặng, người bệnh có thể cân nhắc phẫu thuật. Tuy nhiên, ở mức độ vừa phải và khi bệnh nền được kiểm soát tốt, các công nghệ nâng cơ hiện đại là lựa chọn an toàn.

Người lớn tuổi, có bệnh nền, trước khi thực hiện các thủ thuật làm đẹp cần đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da đánh giá, xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi