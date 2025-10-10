Sau tiêm filler có thể nâng cơ được không?

Tôi từng tiêm filler vùng cằm và rãnh cười cách đây một năm. Giờ tôi muốn nâng cơ mặt bằng công nghệ SUPERB thì có làm tan filler hoặc gây ảnh hưởng gì không? (Ánh Thu, 38 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Nâng cơ bằng công nghệ SUPERB ít có khả năng làm tan filler hoặc ảnh hưởng đến kết quả tiêm, nhất là khi bạn đã tiêm filler cách đây một năm.

Công nghệ SUPERB sử dụng các chùm tia siêu âm song song đồng bộ, tác động vào lớp trung bì ở độ sâu khoảng 1,5 mm, tạo mức nhiệt 60-70 độ C để kích thích sản sinh collagen cùng elastin, giúp da săn chắc và nâng cơ nhẹ. Trong khi đó, filler tại vùng rãnh cười và vùng cằm thường được tiêm sâu hơn, ngay trên màng xương hoặc tiêm nông dưới da nên nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp từ SUPERB là rất thấp.

Năng lượng từ công nghệ SUPERB có thể tăng hoạt động chuyển hóa tại vùng tác động, nhưng với filler đã tiêm trên một năm, chất làm đầy thường đã ổn định hoặc đang được cơ thể đào thải dần theo tiến trình tự nhiên nên tác động lên filler gần như không đáng kể. Ngược lại, sóng siêu âm SUPERB chủ yếu phát huy hiệu quả bằng cách kích thích cơ thể tăng sinh collagen tự thân, duy trì kết quả thẩm mỹ sẵn có và cải thiện rõ rệt độ săn chắc, đàn hồi cho da.

Bác sĩ sử dụng công nghệ SUPERB để nâng cơ cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dù công nghệ SUPERB được xem là an toàn trên vùng đã tiêm filler, bạn vẫn nên cung cấp đầy đủ thông tin về loại filler, vị trí và thời điểm tiêm cho bác sĩ. Bác sĩ sẽ khám, đánh giá lượng filler còn lại và tình trạng da, từ đó điều chỉnh thông số cũng như kỹ thuật phù hợp để đảm bảo hiệu quả, an toàn tối đa. Trong một số trường hợp, nếu filler được tiêm quá nông hoặc còn nhiều sát bề mặt da, bác sĩ có thể khuyến nghị lùi thời gian hoặc thay đổi kế hoạch điều trị.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả tối ưu, bạn nên đến bệnh viện hoặc cơ sở có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để khám, theo dõi và cá nhân hóa phác đồ điều trị.

ThS.BS Ngô Chí Thiện

Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM