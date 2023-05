Nằm than sau sinh có làm suy giãn tĩnh mạch?

Em sinh bé được 3 tháng, chân ngày càng đau nhức, nổi gân xanh tím dưới da. Có phải do em nằm than sau sinh làm suy giãn tĩnh mạch không? (Hoài Anh, Long An)