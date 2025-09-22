Nấm lấp kín xoang hàm cụ bà

TP HCMBà Lam 78 tuổi, nghẹt mũi, chảy nước mũi kéo dài do khối nấm 4 cm lấp kín xoang hàm trái, phì đại cuốn mũi.

Kết quả nội soi tai mũi họng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy niêm mạc mũi xoang bà Lam phù nề, khe giữa xuất tiết, phì đại cuốn mũi giữa. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ghi nhận mờ toàn bộ xoang hàm trái kèm xơ xương thành xoang hàm bên trái, nghi viêm xoang do nấm, tắc phức hợp lỗ ngách bên trái, khí hóa cuốn mũi giữa hai bên, vôi hóa động mạch cảnh hai bên đoạn xoang hang.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, chẩn đoán bà Lam bị viêm mũi xoang nhầy mủ, phì đại cuốn mũi giữa hai bên, chỉ định phẫu thuật nội soi mũi xoang loại bỏ khối nấm.

Bác sĩ Hằng phẫu thuật chỉnh cuốn mũi giữa của bệnh nhân, sau đó mở rộng lỗ thông xoang hàm trái xử lý khối nấm khoảng 4 cm màu nâu đen dạng bã đậu, làm sạch mủ đặc và mô viêm. Kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận bệnh nhân nhiễm nấm Aspergillus - loại thường tồn tại trong môi trường ẩm ướt, đất, không khí, bụi nhà, xâm nhập vào đường thở khiến xoang nhiễm nấm.

Bà Lam xuất viện sau hai ngày, một tuần sau tái khám đã cải thiện triệu chứng nghẹt mũi chảy nước mũi.

Bác sĩ Hằng (phải) phẫu thuật nội soi mũi xoang cho bà Lam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hệ miễn dịch và hệ thống dẫn lưu xoang ở người khỏe mạnh có thể ngăn chặn sự xâm nhập của nấm. Tuy nhiên, ở người lớn tuổi và mắc nhiều bệnh nền tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, suy giáp như bà Lam, hàng rào miễn dịch bị suy yếu..., nấm dễ xâm nhập, tích tụ và hình thành khối trong xoang.

Viêm xoang do nấm gồm hai loại xoang nấm không xâm lấn. Theo bác sĩ Hằng, bà Lam nhiễm nấm dạng không xâm lấn.

Viêm xoang do nấm thường khó phát hiện sớm vì triệu chứng dễ nhầm với viêm xoang thông thường như nghẹt mũi, chảy mũi, đau vùng mặt, khạc đờm kéo dài. Người bệnh cao tuổi hoặc có bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu... cần đi khám khi có triệu chứng bất thường để được chẩn đoán chính xác, điều trị phù hợp.

Uyên Trinh