Nam giới làm việc trong môi trường nóng có giảm khả năng sinh sản?

Tôi làm thợ hàn, cưới vợ hơn 5 năm chưa có con. Có phải công việc này gây vô sinh không, làm sao cải thiện? (Tấn Sang, Vũng Tàu)

Trả lời:

Tinh hoàn là nơi sản sinh tinh trùng, hoạt động tốt nhất trong điều kiện môi trường có nhiệt độ mát. Trong quá trình sinh tinh, nhiệt độ tối ưu của tinh hoàn thấp hơn nhiệt độ cơ thể 2-4 độ C. Nhiệt độ quá cao có nguy cơ làm giảm khả năng sinh tinh của tinh hoàn, tăng tỷ lệ tinh trùng dị tật và di chuyển kém.

Bạn làm nghề thợ hàn, môi trường làm việc có nhiệt độ cao, nếu cộng thêm nhiệt độ môi trường tự nhiên cao thì sự ảnh hưởng có thể lớn hơn. Khi nhiệt độ tăng thêm 10 độ C so với mức nhiệt tiêu chuẩn 34 độ C, khả năng sản xuất tinh trùng của nam giới có thể giảm đến 40%.

Thường xuyên tiếp xúc với khói hàn, phơi nhiễm các kim loại nặng và khí độc hại cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Khi vào cơ thể, các chất sắt, đồng, kẽm, nhôm, crom hoạt động như các chất ngoại sinh tham gia vào quá trình chuyển đổi chất và được điều chỉnh bởi hormone nội sinh. Lâu dần, chúng phá vỡ chức năng nội tiết, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Mặt khác, cơ thể người không có con đường sinh hóa để giải độc nên khi tiếp xúc lâu ngày với những kim loại trên sẽ tích tụ độc tố gây hại, làm giảm chất lượng tinh trùng.

Tuy nhiên, không phải tất cả thợ hàn đều bị tác động tiêu cực từ những nguyên nhân trên. Nếu vợ chồng bạn lâu có con, nên đến bác sĩ chuyên khoa vô sinh hiếm muộn để được kiểm tra, chẩn đoán và điều trị.

Để phòng tránh tác hại từ nhiệt độ, khói hàn do công việc hàng ngày, bạn nên lưu ý một số biện pháp cần thiết. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ chuyên dụng như trang phục bảo hộ, găng tay, kính hàn, khẩu trang, mặt nạ để hạ nhiệt, tránh hít phải khói và tiếp xúc với các chất độc hại. Quần áo bảo hộ nên thông thoáng, rộng rãi để cơ thể được giải nhiệt. Trong và sau thời gian làm việc nên tách khỏi môi trường nóng bức để đi dạo ngoài trời và nghỉ ngơi ở nơi thông thoáng, mát mẻ.

Khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh nghề nghiệp để kịp thời phát hiện và có hướng điều chỉnh, xử lý tốt nhất. Sử dụng một số tinh chất đặc hiệu như Eurycoma Longifolia, chiết xuất hàu đại dương và thông biển Pháp có khả năng hỗ trợ cơ thể tăng sản sinh testosterone nội sinh và oxit nitric theo nhu cầu tự nhiên, giúp cải thiện chất lượng tinh trùng, sinh lý.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM