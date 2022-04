Nam giới ít cơ bắp có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Khi bước vào độ tuổi trung niên, nam giới có khối lượng cơ bắp cao có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch.

Tập thể dục luôn đem lại những lợi ích cho sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh tật. Đối với bệnh tim mạch, các nhà khoa học cũng đã có nhiều nghiên cứu minh chứng cho lợi ích to lớn của việc tập luyện trong phòng chống các bệnh lý tim mạch, những biến cố nguy hiểm do nó gây ra.

Đặc biệt hơn, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học và Sức khỏe Cộng đồng (Mỹ) cho thấy lợi ích mạnh mẽ của việc tập luyện. Nghiên cứu này phân tích dữ liệu trong 10 năm của 2.020 người ở độ tuổi trung niên với một nửa là nam, một nửa là nữ. Kết quả cho thấy 27% số người tham gia đã mắc bệnh tim, tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới cao hơn nữ giới khoảng sáu lần. Kèm theo đó là mối liên hệ giữa chất lượng cơ bắp và bệnh lý này.

Nam giới có khối lượng cơ bắp tốt sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 81%. Ảnh: Freepik.

Theo các nhà khoa học, nam giới có khối lượng cơ bắp tốt sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 81% so với những người đàn ông khác. Từ kết quả này, TS Stefanos Tyrovolas làm việc tại Viện Nghiên cứu Sant Joan de Déu (Tây Ban Nha) - tác giả chính của nghiên cứu cho biết, quá trình trao đổi chất và việc kiểm soát lượng đường trong máu đã khiến cơ thể con người tăng khả năng chống viêm, từ đó góp phần ngăn ngừa bệnh tim. "Ngoài ra, những người có cơ bắp tốt cũng có xu hướng sống tích cực hơn những người khác và điều này cũng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch", ông Stefanos Tyrovolas nói thêm.

Lưu ý khi tập luyện

Khi chúng ta già đi, khối lượng cơ xương cũng giảm theo. Nghiên cứu cho thấy, sau 30 tuổi, khối lượng cơ bắp giảm 3 - 5%/10 năm ở nam giới. Chúng ta có thể ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất này bằng cách duy trì hoạt động vận động. Dưới đây là những lưu ý mà nam giới cần tránh trong quá trình tập luyện:

Những bài tập nâng tạ sẽ giúp tăng sức mạnh, các bài cardio hay chạy bộ giúp tăng sức bền. Do đó, người tập cần phân bổ các bài tập hợp lý, vừa sức.

Những bài tập có cường độ cao thường gây áp lực lớn lên lưng, đầu gối. Do đó, nam giới tuổi trung niên nên tập các bài tập kết hợp với ghế, các bài tập giãn cơ để tránh bị chấn thương.

Nếu bị chấn thương, hãy cho phép chân được nghỉ ngơi từ 10-14 ngày để hồi phục. Sau khoảng thời gian này, bạn nên tập các bài tập cardio nhẹ nhàng.

Ăn uống lành mạnh là điều rất cần thiết khi bước vào độ tuổi trung niên. Do đó, bạn nên duy trì chế độ ăn kiêng đơn giản, ăn những đồ dễ tiêu hóa sau khi tập xong.

Huyền My (Theo New York Times, Muscle and Fitness)