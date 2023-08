Nam giới bất thường nhiễm sắc thể có con được không?

Chồng tôi 37 tuổi, mắc hội chứng Klinefelter và suy tinh hoàn, mổ TESE tìm tinh trùng nhưng thất bại. Vợ chồng tôi còn cơ hội có con không? (Phương Hoa, TP HCM)

Trả lời:

Klinefelter là tình trạng bất thường nhiễm sắc thể (NST) giới tính. Nam giới bình thường có 46 nhiễm sắc thể, cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY. Nam giới mắc hội chứng Klinefelter có hai hoặc nhiều hơn nhiễm sắc thể X.

Người mắc hội chứng Klinefelter thường tầm vóc cao, tinh hoàn nhỏ hơn so với người bình thường, tuyến vú nữ hóa. Hội chứng này khiến tế bào mầm không tồn tại trong tinh hoàn, suy tinh hoàn, giảm sản xuất tinh trùng, không có tinh trùng trong tinh dịch dẫn đến khó có con tự nhiên. Hội chứng Klinefelter dễ dàng được nhận biết qua nhiễm sắc thể đồ (xét nghiệm khảo sát bộ nhiễm sắc thể trong cơ thể người).

Bệnh nhân vô sinh nam khám tại bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: Phương Trinh

Mổ TESE là kỹ thuật cổ điển, cắt ngẫu nhiên nhiều mô tinh hoàn để chuyển vào phòng lab tìm tinh trùng và có thể tìm thấy hoặc không. Các kỹ thuật cao cấp như vi phẫu micro-TESE có thể tăng khả năng tìm thấy tinh trùng. Chồng bạn có thể có con của chính mình bằng cách thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Với kính vi phẫu độ phóng đại rất cao, micro-TESE là lựa chọn tối ưu cho những ca vô tinh không do tắc nghẽn. Lượng mô cắt chỉ bằng 1/10 so với TESE, giúp tìm được những ống sinh tinh còn khả năng sinh tinh. Kỹ thuật này hạn chế sang chấn, tránh phá hủy chức năng tinh hoàn, giảm biến chứng cho người bệnh. Khả năng tìm thấy tinh trùng để thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) tăng so với kỹ thuật TESE thường quy. Bệnh nhân tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

Vợ chồng bạn nên đến bệnh viện khám lại toàn diện. Ngoài các thông tin đã có, bác sĩ cần đánh giá một số yếu tố khác về mặt tinh trùng, nội tiết, chỉ số hormone hướng sinh dục FSH, chỉ số hormone prolactin... Từ đó, bác sĩ đánh giá có nên phẫu thuật lại không, phương pháp nào phù hợp và hiệu quả nhất.

BS.CKII Vũ Nhật Khang

Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Độc giả có thể đặt câu hỏi về vô sinh hiếm muộn tại đây để được bác sĩ giải đáp.