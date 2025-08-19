Nấm bao quy đầu gây khó tiểu

TP HCMHải, 25 tuổi, nhiễm nấm bao quy đầu gây biến chứng sẹo, hẹp đường tiểu, được bác sĩ phẫu thuật điều trị dứt điểm.

Hải bị ngứa, sưng viêm, xuất hiện các mảng trắng ở đầu dương vật, thoa thuốc giảm rồi tái phát. Bác sĩ Huỳnh Hứa Duy Khang, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán bệnh nhân bị nấm bao quy đầu do nhiễm nấm candida, tái phát nhiều lần làm hẹp bao quy đầu và đường tiểu. Nấm có thể lan sang niệu đạo, bàng quang và thận nếu không điều trị.

Bệnh này được điều trị bằng thuốc dạng bôi hoặc uống, hoặc dùng kem chứa thành phần steroid để giảm triệu chứng bệnh, nhưng dễ tái phát ở người không cắt bao quy đầu. Do đó, Hải được cắt bao quy đầu, tuân thủ sử dụng thuốc, tạm thời ngưng quan hệ tình dục, vệ sinh vùng kín đúng cách. Tái khám sau đó ghi nhận anh phục hồi tốt, không còn tiểu khó, tiểu buốt.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cắt bao quy đầu cho người bệnh. Ảnh minh họa: Hà Thanh

Theo bác sĩ Khang, nấm bao quy đầu là tình trạng nhiễm trùng phổ biến ở nam giới, chủ yếu do nấm candida gây ra. Bệnh có các triệu chứng như ngứa, sưng đỏ, tiết dịch trắng có mùi hôi. Một số trường hợp hệ miễn dịch suy yếu, nấm candida có thể lan rộng khắp cơ thể, xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng hệ thống, ảnh hưởng đến các bộ phận khác như gan, tim, não..., dẫn đến nhiễm nấm toàn thân nghiêm trọng.

Những nhóm tăng nguy cơ diễn tiến nặng khi nhiễm nấm candida như người nhiễm HIV/AIDS, mắc bệnh đái tháo đường, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch, trong quá trình hóa hoặc xạ trị, người chạy thận...

Bác sĩ Khang khuyến cáo nam giới vệ sinh vùng kín bằng nước ấm, làm sạch vùng dưới bao quy đầu; không sử dụng xà phòng tẩy rửa mạnh, có mùi, gây kích ứng, lau khô. Quan hệ tình dục an toàn, chung thủy để phòng ngừa bệnh hiệu quả. Không dùng chung đồ cá nhân, nên mặc đồ lót thoáng mát và kích thước phù hợp. Người bệnh nên đến bệnh viện khám và điều trị sớm, không tự ý dùng thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ.

Lam Ngọc

*Tên người bệnh đã được thay đổi