'Muốn sếp không ghét, đừng làm việc vượt cấp'

Sếp có thể không giỏi chuyên môn nhưng sẽ giỏi quản lý, mối quan hệ... nhân viên cần làm đúng vị trí sẽ không bị ghét.

Xung quanh chủ đề "Làm gì khi bị sếp ghét", độc giả Phong Đinh chia sẻ chính câu chuyện của bản thân:

"Công ty tôi trước giờ chỉ có một Phó Giám đốc. Từ khi có Giám đốc mới lên, công ty đưa về thêm một Phó Giám đốc nữa. Hiện hai người phụ trách hai mảng khác nhau. Giờ tôi bị sếp ghét vì một số nguyên nhân:

1. Tôi làm lâu năm, hiểu nhiều lĩnh vực của công ty nên sếp mới cảm thấy lép vế và bị đe dọa (mặc dù tôi đã cố gắng khép mình).

2. Sếp mới cố tình nói xấu với Giám đốc để cô lập tôi.

Tuy nhiên, hiện tại tôi đã 42 tuổi nên vẫn tiếp tục chịu đựng để làm việc. Tôi không muốn phải nghỉ việc vì tuổi đã khá cao (lương hiện tại của tôi không cao, chỉ khoảng 25 triệu đồng/tháng). Do vậy, tôi chấp nhận bị phá, chịu áp lực mỗi ngày để kiếm tiền nuôi vợ con".

Nói về nguyên nhân khiến nhiều nhân viên bị sếp ghét, bạn đọc Trung Dung cho rằng:

"Nhân viên khi bị sếp ghét, thứ nhất là do năng lực, thứ hai là do thái độ và cuối cùng là chẳng vì nguyên nhân gì. Với lý do bởi năng lực thì thường rất ít xảy ra nhưng nếu có thì bạn nên xem lại điểm yếu của mình để hoàn thiện bản thân. Nếu là thái độ thì bạn cũng nên xem lại cách giao tiếp, xử lý vấn đề. Hai vấn đề này bạn có thể thay đổi theo thời gian. Lý do cuối cùng là khó nhất, gọi nôm na là "nhìn thấy ghét". Cái này giống như duyên số vậy, có người mình thích và người mình ghét, do đó không tránh khỏi sẽ có người ghét mình. Cách tốt nhất là hạn chế giao tiếp và xin chuyển bộ phận nếu như đó là phương án cuối cùng".

Cùng chung nhận định, độc giả Đào Văn Cường đưa ra gợi ý về cách ứng phó khi bị sếp ghét:

"Nếu bị sếp ghét, thì tôi nghĩ thay vì khép mình, bạn nên dùng kinh nghiệm của mình tư vấn cho sếp các giải pháp giúp công ty làm ăn tốt hơn. Bất kỳ một công việc gì của bạn làm cũng nên được giao từ sếp để làm việc cho đúng nguyên tắc. Như vậy, dần dần sếp sẽ quý và bảo vệ bạn trước các thế lực khác. Cần tuyệt đối tránh làm việc vượt cấp. Sếp của bạn có thể không giỏi chuyên môn như bạn nhưng ông ta sẽ giỏi hơn bạn một số điểm khác như mối quan hệ, cách quản lý... Do vậy, khi làm việc, nếu khiêm tốn và phải hiểu mình đang ở vị trí nào thì tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn và tinh thần cũng sẽ thoải mái".

Trong khi đó, không đồng tình với cách giải quyết trên, bạn đọc Thành thật lại có phương án xử lý khác khi rơi vào hoàn cảnh bị sếp ghét:

"Tôi cũng 42 tuổi. Đàn ông ở tuổi này mới đang là lúc trí lực và trải nghiệm công việc đầy đủ nhất, nếu bạn chấp nhận thiệt thòi nghĩa là bạn chấp nhận về hưu sớm trong khi thành quả chẳng có gì. Tôi 18 năm làm cho FDI, kinh qua từ công việc của người công nhân cho tới quản lý... Nếu Giám đốc của tôi có những biểu hiện thua kém cấp dưới tôi sẵn sàng nghỉ việc cho dù lương của tôi đáng là 3.000 USD. Vẫn còn có nhiều chỗ khác để tôi bán chất xám của mình lấy giá cao và có được sự rạch ròi, phân minh".

