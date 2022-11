Mũi có phát triển theo tuổi tác?

Mũi phát triển từ lúc sơ sinh cho đến thời kỳ đầu tuổi trưởng thành, sau đó có thể thay đổi hình dạng do cấu trúc bên trong.

Cơ thể thay đổi một cách tự nhiên theo thời gian, mũi cũng phát triển theo tuổi tác, nhưng chỉ đến một thời điểm nhất định. Sau đó, cơ quan này có thể thay đổi kích thước và hình dạng nhưng không phải đang phát triển thực sự mà là do những thay đổi đối với xương, da và sụn mũi.

Theo Viện nghiên cứu Răng miệng Manubhai Patel (Ấn Độ), ở giai đoạn trẻ em, thanh thiếu niên và giai đoạn đầu trưởng thành, mũi ngày càng phát triển theo thời gian. Mũi phát triển cùng với xương khuôn mặt và cơ thể, to rõ ràng hơn khi trưởng thành. Chính xác khi nào mũi ngừng phát triển vẫn còn được tranh luận giữa các chuyên gia.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng mũi ngừng phát triển vào khoảng 12 tuổi, trong khi một số khác lại cho rằng mũi dừng "lớn lên" lại ở độ tuổi lớn hơn, khoảng 16 hoặc 17 hoặc thậm chí ở giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành (18-22 tuổi). Khi bạn đã ở tuổi trưởng thành ổn định (22 tuổi), mũi sẽ ngừng phát triển. Do đó, một chiếc mũi lớn hơn không phải do sự phát triển mà là do các cấu trúc trong mũi thay đổi.

Ở tuổi trưởng thành, mũi trải qua nhiều thay đổi về cấu trúc hoặc giải phẫu như da mũi mỏng đi và mất tính đàn hồi (khả năng co giãn và nảy trở lại), đầu mũi chảy xệ, sụn bên trong mũi yếu và mềm đi, vách ngăn mũi trở nên giòn như xương. Một số trường hợp, sụn phần trên và dưới của hai bên mũi có thể tách rời nhau. Những thay đổi này có thể làm dài mũi, mũi dốc xuống, mặc dù đây không phải sự phát triển thực sự.

Mũi phát triển từ lúc sơ sinh cho đến giai đoạn đầu của trưởng thành. Ảnh: Freepik.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Hình sự Quốc gia Brazil đã kiểm tra hình ảnh 700 khuôn mặt người da trắng 20-80 tuổi. Mục đích là để dự đoán khuôn mặt thay đổi như thế nào theo thời gian nhằm cập nhật hình ảnh người mất tích lên phần mềm nhận dạng. Các nhà nghiên cứu đã xem xét 36 "điểm mốc" khác nhau trên khuôn mặt, đo khoảng cách giữa chúng và phát hiện ra rằng, những thay đổi liên quan đến tuổi tác khiến mũi bị dốc xuống theo tuổi tác. Khoảng cách từ mũi đến miệng cũng giảm dần khi già đi.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, phần bên ngoài của lỗ mũi có xu hướng mở rộng khi già. Tuy nhiên, những thay đổi này không có nghĩa là mũi phát triển trở nên to hơn khi trưởng thành mà do hình dạng thay đổi khiến ta cảm giác trông mũi to hơn.

Mũi có hai mục đích chính là đưa không khí ấm, ẩm vào phổi và cung cấp khứu giác. Những thay đổi liên quan đến tuổi tác đối với mũi có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của cơ quan này. Đôi khi những thay đổi có thể dẫn đến tắc nghẽn mũi gây nghẹt mũi, khó thở.

Những thay đổi liên quan đến tuổi tác của mũi có thể khiến nhiều người không hài lòng với vẻ ngoài. Một số người chọn phẫu thuật thẩm mỹ mũi để cải thiện ngoại hình và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến những biến chứng, biến dạng và thay đổi ở mũi theo hướng tiêu cực.

Mai Cát

(Theo Very Well Health)