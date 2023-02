Hai lần hối hận vì không mua đất từ sớm

Không muốn thành con nợ vì vay mua đất, đến khi đủ tiền lại sợ mua xong lấy gì phòng thân, tôi lần lượt bỏ lỡ cơ hội làm giàu.

Sử dụng đòn bẩy tài chính từ lâu đã là cách được nhiều người áp dụng để thực hiện kế hoạch mua nhà, đất. Nhiều người ví đây như một con dao hai lưỡi, nếu biết dùng đúng cách thì sẽ được lợi, nhưng nếu dùng sai có thể bị "đứt tay". Bàn về câu chuyện này, độc giả Quoc Khanh chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân:

Năm 2014, với mức lương và số tiền nhàn rỗi không nhỏ, tôi cũng định mua đất. Nhưng vì mảnh đất nhắm tới có giá hơi cao, nên tôi lại quyết định không mua nữa. Sau này, tôi mới thấy hối tiếc vì đã không mạnh dạn vay để mua từ sớm.

Năm 2016, một lần nữa tôi lại bỏ qua cơ hội mua đất của mình. Lần này, tôi có đủ tiền nhưng không thật thích mảnh đất đó, cố tìm mảnh khác hợp ý hơn. Vả lại, lúc này tôi đã có vợ con, nếu mua xong sẽ hết sạch tiền, tôi sợ có gì bất trắc sẽ không có tiền dự phòng thì gay to. Tính tôi lại không thích vay mượn nên lúc nào cũng muốn thủ sẵn một số tiền trong nhà.

Vì vợ tôi thu nhập không cao, tôi là lao động chính trong nhà nên áp lực kinh tế càng lớn. Tôi sợ rằng, lỡ mình không may thất nghiệp thì sẽ rất mệt mỏi nếu đổ hết tiền vào nhà, đất. Mãi tới cuối năm 2018, đầu năm 2019, tôi mới quyết định xuống tiền mua đất. Lúc này, tuy có hơi muộn so với nhiều người, nhưng ít nhất đến nay, mảnh đất của tôi cũng tăng giá trị tới 3-4 lần. Tôi quyết định bán chốt lời và chuyển qua mảnh đất khác để có dòng tiền cho thuê.

Nghĩ lại, nếu tôi quyết định mua sớm hơn (từ năm 2016) thì có lẽ lúc này, tài sản tự lập của tôi đã ít nhất gấp đôi so với bây giờ. Còn nếu tôi chịu vay ngân hàng một cách khôn khéo từ năm 2014 thì phần tài sản tự lập của tôi thậm chí còn có thể gấp 3-4 lần hiện tại. Đến giờ, tôi vẫn thấy tiếc nuối vì đã bỏ qua nhiều cơ hội lớn để làm giàu. Cũng may là cuối cùng tôi vẫn có mảnh đất cắm dùi, chứ nếu chờ đến giờ mới tìm đất thì có lẽ tôi không mua nổi.



Thế hệ cha mẹ tôi cũng vậy, họ không bao giờ vay ngân hàng, chỉ tích góp rồi mua bằng tiền nhàn rỗi của mình. Cái lợi của tư tưởng này là họ không bao giờ phải lo đến tiền lãi ngân hàng, không sợ ngộp vì vỡ nợ, nhưng đổi lại, họ cũng bỏ qua rất nhiều cơ hội để đổi đời vì cái vùng an toàn quá mức. Đòn bẩy tài chính có thể ví như con dao hai lưỡi. Ai dùng sai thì sẽ phải trả giá đắt (cắt vào tay), còn ai dùng đúng cách thì sẽ được muôn vàn cái lợi.

Đúng là để tự thân mua nhà mà không dùng đòn bẩy sẽ rất khó, và gần như không tưởng nếu bạn không có xuất phát điểm hơn người. Thế nên, chỉ có cách chấp nhận rủi ro, sử dụng đòn bẩy tài chính một cách thông minh, khéo léo, bạn mới có thể nhận được phần thưởng xứng đáng, ngọt ngào.

Quoc Khanh

