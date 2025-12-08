Mộng thịt trong mắt gây loạn thị giác

TP HCMBà Thùy, 61 tuổi, mắt phải đỏ, ngứa cộm như có cát, chảy nước mắt sống, bác sĩ chẩn đoán mộng thịt lan rộng trong mắt gây loạn thị giác.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mắt phải bà Thùy bị mộng thịt giai đoạn ba, thị lực chỉ 3/10, mắt trái 8/10. Mộng đã xâm lấn sâu gây loạn thị giác mạc (biến dạng giác mạc) khiến thị lực giảm nghiêm trọng kèm chảy nước mắt sống, khô ngứa, nóng, cần xử trí sớm.

Mộng thịt (mộng mắt) xuất hiện do sự tăng sinh các tế bào kết mạc quá mức tạo thành vùng mô hình cánh hoặc tam giác nhô lên ở phần tròng trắng của mắt, sau đó lan dần ra bên ngoài. Tình trạng này thường gặp ở người miền biển, nông dân, công nhân xây dựng, tài xế thường xuyên tiếp xúc với nắng, gió, khói bụi... Tùy theo thể trạng và điều kiện sống, mộng thịt sẽ lan nhanh hay chậm, ảnh hưởng đến một hoặc hai mắt, ít khi xảy ra đồng thời.

Bác sĩ Phúc phẫu thuật mộng thịt cho bà Thùy trong 45 phút, bắt đầu từ bước cắt thân mộng, lột đầu mộng, làm sạch giác mạc và ghép kết mạc rời tự thân (lấy một mảnh kết mạc khỏe mạnh thường ở vùng trên hoặc dưới thái dương ghép vào vị trí vừa cắt). Trong đó, ghép kết mạc rời tự thân nhằm mục đích che phủ vùng vừa lấy mộng thịt ra khỏi, giúp vết thương mau lành hơn, giảm tỷ lệ tái phát mộng thịt, giữ chức năng bề mặt mắt và tính thẩm mỹ.

Bác sĩ Phúc (phải) phẫu thuật loại bỏ mộng thịt mắt phải cho bà Thùy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Phúc cho hay không phải mọi ca phẫu thuật mộng thịt đều cần ghép kết mạc tự thân mà phụ thuộc vào kích thước mộng (nếu quá nhỏ, chỉ cần cắt đơn thuần), trường hợp người bệnh bị viêm kết mạc mạn tính, không đủ kết mạc để ghép hay sẹo kết mạc rộng... sẽ thay thế bằng kỹ thuật ghép màng ối, keo sinh học.

Sau phẫu thuật, người bệnh không nên để nước sinh hoạt bắn vào mắt trong hai tuần, không dụi mắt, hạn chế rượu bia, thuốc lá, khói bụi... Mắt có thể bị cộm xốn, rỉ dịch hồng trong vài ngày đầu sau mổ nhưng sẽ nhanh chóng cải thiện.

Tái khám sau hai tuần, vết thương mắt phải của bà Thùy hồi phục tốt, hết đau, ngứa. Thị lực mắt phải ghi nhận 7/10 và đang cải thiện thêm. Người bệnh tiếp tục giữ chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh và tái khám ngay nếu mắt đổ nhiều ghèn, bị đau hoặc có bất thường khác.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi