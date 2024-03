Món ăn hỗ trợ giảm cân, tăng cường sinh lý

Ăn nhiều táo, cải bó xôi, dưa hấu, chocolate đen hoặc uống trà xanh là cách giúp các cặp vợ chồng giữ cân nặng ổn định và tăng khả năng thụ thai.

Chế độ ăn uống chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa giúp tăng cường rụng trứng hoặc cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng. Dưới đây là những thực phẩm hỗ trợ tăng khả năng sinh sản.

Táo

Táo giàu polyphenol và chất chống oxy hóa kích thích lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục. Các hợp chất trong táo còn tăng sản xuất chất bôi trơn, nhờ đó cải thiện tình trạng khô âm đạo. Nghiên cứu năm 2014 trên 700 phụ nữ của Bệnh viện Santa Chiara, Italy, cho thấy người ăn táo thường xuyên có khả năng tình dục tốt hơn nhóm không ăn.

Ăn táo còn hỗ trợ giảm cân vì chứng chứa rất nhiều nước, vitamin C và chất xơ, tăng cảm giác no lâu và giảm thèm ăn.

Táo giàu polyphenol, chất chống oxy hóa và chất xơ tốt hỗ trợ duy trì cân nặng ổn định. Ảnh: Thanh Hy

Gừng

Nhiều người thường giữ cân nặng bằng cách uống trà gừng vào buổi sáng do các hợp chất gingerol và shogaol trong gừng có thể giúp giảm cân. Nhờ hàm lượng flavonoid, gừng còn có khả năng tăng hormone testosterone ở nam giới và khả năng sống sót của tinh trùng.

Trường Đại học Tikrit, Iraq, thực hiện nghiên cứu năm 2012, cho 75 nam giới 19-40 dùng gừng mỗi ngày. Sau ba tháng, nồng độ testosterone của họ tăng 17,7%.

Chocolate đen

Nam giới ăn chocolate đen tăng cường cung cấp chất dinh dưỡng và oxy đến tinh hoàn, nhờ đó hỗ trợ sản xuất tinh binh khỏe mạnh. Ở phụ nữ, món tráng miệng này còn giúp họ tăng ham muốn bằng cách làm cải thiện mức serotonin và dopamine trong não, tạo cảm giác hạnh phúc và giảm căng thẳng.

Chocolate đen còn có khả năng giảm cân nhờ khả năng hoạt động như prebiotic (một loại chất xơ) khuyến khích vi khuẩn có lợi trong ruột phát triển. Cơ thể càng có nhiều vi khuẩn tốt càng tăng cường trao đổi chất và hạn chế thèm ăn.

Cải bó xôi

Cải bó xôi rất ít calo, chất béo nhưng lại giàu magiê, một loại khoáng chất làm giảm tình trạng viêm trong mạch máu, tăng lưu lượng máu. Lưu lượng máu tăng đẩy máu đến các chi, tạo cảm giác hưng phấn. Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn nhiều cải bó xôi dễ thăng hoa, còn phái mạnh tăng cường sinh lý.

Trà xanh

Nghiên cứu năm 2003 của Trường Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan, cho thấy người uống hai tách trà xanh mỗi ngày trong hơn 10 năm có tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp và vòng eo nhỏ hơn so với người không uống thường xuyên. Lợi ích này có thể do sự kết hợp giữa EGCG và caffeine, hai thành phần nổi bật trong trà.

Trà xanh chứa hợp chất catechin, được chứng minh có tác dụng giảm cân và thúc đẩy ham muốn cho cả hai giới. Các nhà khoa học lý giải catechin giúp các tế bào mạch máu giải phóng oxit nitric, làm tăng kích thước của mạch máu, dẫn đến cải thiện lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục.

Dưa hấu

Dưa hấu ít calo, giàu axit amin citrulline có tác dụng tiêu hao mỡ thừa. Bên cạnh đó, chúng còn tăng khả năng sinh sản ở đàn ông và phụ nữ. Với phái mạnh, hàm lượng citrulline của dưa hấu có thể tăng số lượng và chất lượng tinh trùng để thụ thai thành công. Ở phái nữ, loại quả này cải thiện chất lượng trứng, dễ thụ thai.

Huyền My (Theo Eat This, Not That)