Môi biến dạng sau trị thâm

Hà NộiChị Hương, 38 tuổi, phun môi trị thâm tại spa, sau đó môi sưng đóng vảy dày, đau rát do viêm và kích ứng.

BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ định điều trị cho người bệnh bằng thuốc, chiếu laser He-Ne có khả năng tăng cường tuần hoàn, kích thích tổ chức hạt phát triển, thúc đẩy quá trình liền thương và giảm viêm. Sau 7 ngày, chị Hương giảm sưng đau, lớp vảy bong dần.

Để cải thiện các dấu vết lão hóa và thâm sạm sau viêm, chị Hương được phục hồi trẻ hóa da vùng môi bằng công nghệ Fotona 6D trong ba buổi. Công nghệ này sử dụng năng lượng laser theo các bước sóng và chế độ khác nhau kích thích tăng sinh collagen, làm đầy mô mềm, giảm nếp nhăn, cải thiện sắc tố và tạo viền môi rõ nét. Môi chị Hương trở lại trạng thái bình thường, màu sắc sáng hơn và giảm nếp nhăn.

Lão hóa môi là quá trình tự nhiên khi tuổi tác tăng lên. Các phương pháp trẻ hóa vùng môi đa dạng song đòi hỏi thực hiện đúng chỉ định và kỹ thuật. Phun môi thẩm mỹ là dịch vụ làm đẹp phổ biến song tiềm ẩn rủi ro như nhiễm trùng, kích ứng mực xăm, bùng phát herpes môi hoặc để lại sẹo nếu quá trình can thiệp không đảm bảo vô trùng. Một số trường hợp sau phun môi bị thâm đen hoặc loang màu, gây mất thẩm mỹ và khó sửa chữa.

Bác sĩ Hồng khuyến cáo cẩn trọng khi làm đẹp môi hay bất kỳ vùng da nhạy cảm nào. Cần chọn cơ sở hoặc bệnh viện uy tín, bác sĩ có chuyên môn khám và điều trị. Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu cũng phải đảm bảo vô trùng, thực hiện đúng quy trình để hiệu quả, an toàn.

Thanh Ba

*Tên người bệnh đã được thay đổi