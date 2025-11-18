TP HCMChị Hường, 34 tuổi, môi thâm sạm, điều trị bằng laser xung dài giúp môi hồng hào, tự nhiên và đều màu hơn.

Màu môi hơi sẫm từ nhỏ, chị Hường dùng nhiều loại son dưỡng, dầu dừa... không cải thiện được màu sắc môi. ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán môi chị Hường bị tăng sắc tố nhẹ, kèm thâm sạm lan tỏa vùng viền và môi dưới. Bề mặt môi khô, lớp sừng dày, nhiều khả năng do sử dụng son chứa chì và tẩy trang thường xuyên khiến sắc tố càng đậm hơn. Bác sĩ chỉ định liệu trình làm hồng môi bằng laser Er:YAG xung dài gồm 4-6 buổi, kết hợp chăm sóc phục hồi và dưỡng ẩm sau điều trị.

Bác sĩ sử dụng laser Er:YAG xung dài làm hồng môi tự nhiên cho chị Hường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Thư, công nghệ laser Er:YAG xung dài hoạt động dựa trên cơ chế phá vỡ sắc tố melanin dư thừa ở lớp thượng bì đồng thời kích thích tăng tuần hoàn máu, tái tạo tế bào da môi, nhờ đó môi dần lấy lại sắc hồng tự nhiên, mềm mượt và khỏe hơn. Trước khi điều trị, môi được ủ tê nên hầu như không đau. Sau bắn laser, môi hơi khô và bong mịn trong vài ngày, song là phản ứng bình thường của da trong quá trình tái tạo tế bào mới.

So với phun xăm, phương pháp dùng mực tạo màu nhân tạo, laser có ưu điểm an toàn và bền vững hơn vì không đưa chất ngoại lai vào cơ thể. Ngoài ra, laser còn phù hợp với người có cơ địa môi thâm, từng phun xăm nhưng muốn làm sáng hoặc xóa màu cũ hay muốn phục hồi sắc môi tự nhiên.

Môi chị Hường đều màu và tươi tắn hơn sau 3 lần bắn laser. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 3 buổi laser, môi chị Hường sáng hơn, đều màu, lên sắc hồng nhẹ. Bác sĩ Thư khuyến nghị để duy trì môi hồng tự nhiên và ngăn thâm sạm tái phát, chị nên chăm sóc môi và sinh hoạt khoa học. Sau laser, cần tránh nắng kỹ vì tia UV có thể kích thích tăng sắc tố trở lại. Hạn chế son chứa chì, màu đậm, tránh thói quen liếm môi hay bóc da khô. Dưỡng ẩm môi hàng ngày bằng sản phẩm chứa thành phần ceramide, hyaluronic axit hoặc các loại dầu tự nhiên.

Uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế thuốc lá, cà phê và rượu bia. Đến bệnh viện tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi tiến triển, điều chỉnh năng lượng laser phù hợp và duy trì hiệu quả lâu dài.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi