Mổ ung thư vú kết hợp tái tạo ngực

Hà NộiChị Ngân, 51 tuổi, bị ung thư vú bên trái, được bác sĩ phẫu thuật "2 trong 1" cắt tuyến vú và tái tạo ngực tức thì.

Chị Ngân đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám sức khỏe định kỳ. Kết quả chụp nhũ ảnh, cắt lớp vi tính tuyến vú ghi nhận nốt tổn thương tuyến vú trái kích thước 5,9x5,4 mm, phân loại BIRADS 4B, tức mức ác tính trung bình.

U kích thước nhỏ, TS. BS. Trần Hải Bình, Phó trưởng khoa Ung bướu chỉ định lấy mẫu sinh thiết khối u vú bằng phương pháp hút chân không (VABB). Bác sĩ rạch một đường 2 mm trên da đưa kim có lòng hút áp lực âm vào vị trí khối u dưới hướng dẫn của siêu âm để cắt, hút khối u thành các mảnh nhỏ, hạn chế tối đa tổn thương mô tuyến vú lành, không để lại sẹo cho người bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy chị Ngân bị ung thư biểu mô ống tại chỗ độ ba (DCIS), tức ung thư vú giai đoạn rất sớm.

Ảnh tổn thương nghi ngờ ác tính mức độ trung bình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Ngân chọn phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú nhằm tránh xạ trị sau mổ, sinh thiết hạch gác và tái tạo vú tức thì bằng túi ngực. Bác sĩ bóc tách tổ chức tuyến vú trái khỏi da và cơ thành ngực, sinh thiết hạch gác (kết quả âm tính). Bệnh nhân được đặt túi ngực mô hình giọt nước, không gây kích ứng, kết cấu và độ bền ca. Hậu phẫu, chị Ngân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, giữ được dáng ngực cân đối, xuất viện sau 6 ngày.

Bác sĩ Bình cho biết ung thư vú được phát hiện sớm thường đáp ứng điều trị tốt, tỷ lệ chữa khỏi hơn 90%, ít biến chứng và có khả năng hồi phục cao. Lúc này, bệnh nhân không cần phải xạ trị hay hóa trị bổ trợ, có chất lượng cuộc sống tốt.

Tại Việt Nam, ung thư vú đứng đầu ở phụ nữ với hơn 24.000 ca mắc mới theo Globocan năm 2022. Để giảm nguy cơ ung thư vú, bác sĩ khuyến cáo duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, ăn nhiều rau xanh và trái cây, giảm thực phẩm chế biến sẵn.

Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên tầm soát ung thư vú định kỳ bằng siêu âm, nhũ ảnh hoặc MRI nhằm phát hiện sớm các tổn thương nghi ngờ ác tính. Nhóm có yếu tố nguy cơ di truyền nên xét nghiệm đột biến gene BRCA1, BRCA2 kết hợp tầm soát hàng năm giúp nâng cao hiệu quả phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Trong chẩn đoán và điều trị, sinh thiết vú hút chân không là kỹ thuật tiên tiến, sử dụng kim lấy mẫu mô chính xác, hút khối u thành các mảnh nhỏ, hạn chế tối đa tổn thương mô tuyến vú lành, không để lại sẹo cho người bệnh. Trường hợp phụ nữ lớn tuổi, đã sinh đầy đủ con và ung thư giai đoạn sớm, bác sĩ thường chỉ định phẫu thuật cắt tuyến vú kết hợp tái tạo ngực tức thì - mổ "2 trong 1" vừa tiết kiệm được thời gian vừa thẩm mỹ.

Thuận Lê

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi