Mổ ung thư tuyến giáp thẩm mỹ

TP HCMChị Hân, 31 tuổi, ung thư tuyến giáp thùy trái, được bác sĩ phẫu thuật nội soi qua đường miệng không để lại sẹo.

Siêu âm cho thấy u kích thước khoảng 2 cm, bờ gồ ghề, sần sùi, sinh thiết bằng kim xác định u ác tính dạng nhú. ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết ung thư dạng này tiên lượng tốt và thường gặp nhất tại tuyến giáp.

Chị Hân cơ địa sẹo lồi nên mong muốn điều trị triệt căn và đảm bảo thẩm mỹ phù hợp cho công việc. U nằm trong nhu mô giáp ở phần ba giữa thùy trái, do đó, êkíp quyết định phẫu thuật nội soi cắt thùy trái tuyến giáp và eo giáp qua đường miệng. Khác với tiếp cận tuyến giáp qua đường nách, mang tai, nội soi qua ngả miệng không để lại sẹo, ít đau đồng thời hướng phẫu thuật từ trên xuống thuận lợi bảo tồn thần kinh hồi thanh quản và tuyến cận giáp.

Bác sĩ Tấn và êkíp mổ nội soi tuyến giáp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp rạch ba vết mổ nhỏ phía trong môi dưới, sau đó tạo đường đi đến tuyến giáp, quan sát tuyến giáp trên màn hình kết nối với camera, xác định các tuyến cận giáp. Các bác sĩ di chuyển thiết bị, bóc tách dây thần kinh quặt ngược thanh quản (chi phối giọng nói), cắt thùy trái giáp và eo giáp. Lượng máu mất trong phẫu thuật hầu như không đáng kể, không cần đặt dẫn lưu.

Theo bác sĩ Tấn, phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng là kỹ thuật khó vì phẫu thuật viên tiếp cận từ khoang miệng xuống vùng cổ sâu, phẫu trường hẹp nên khó di chuyển dụng cụ. Nếu không cẩn thận, có thể cắt phạm các cấu trúc xung quanh khiến người bệnh tê tay chân, mất giọng, khàn giọng vĩnh viễn...

Sau phẫu thuật, chị Hân không đau, ăn được cháo, nói chuyện bình thường, không bị tụ dịch, xuất viện sau 24 tiếng.

Phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng được dùng trong trường hợp ung thư tuyến giáp thể nang hoặc nhú kích thước nhỏ, chưa di căn hạch hay di căn xa, u tuyến giáp lành tính như nang giáp, phình giáp đa hạt, bướu có kích thước nhỏ...

Bác sĩ Tấn cho hay ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm có cơ hội khỏi bệnh đến 90%. Các vị trí phổ biến nhất mà ung thư tuyến giáp tái phát xuất hiện là trong các hạch bạch huyết ở cổ và tại vị trí tuyến giáp. Sau điều trị, người bệnh nên tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ, siêu âm, kiểm tra và phát hiện dấu hiệu bất thường (nếu có) để có phương pháp can thiệp phù hợp.

Dữ liệu ung thư toàn cầu Globocan 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 6.120 ca mắc mới ung thư tuyến giáp, đứng thứ 6 trong các loại ung thư phổ biến.

Nguyễn Trăm

*Tên nhân vật đã được thay đổi