Mổ ung thư tuyến giáp không để lại sẹo

TP HCMChị Hòa, 33 tuổi, ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm, được phẫu thuật nội soi qua đường tiền đình miệng không để lại sẹo cổ.

Kết quả siêu âm cổ của chị Hòa ghi nhận một nhân nhỏ khoảng 5 mm ở thùy phải tuyến giáp. Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) xác định tổn thương ác tính. ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Hòa mắc ung thư tuyến giáp thể nhú, kích thước nhỏ, khu trú ở thùy phải, chưa di căn hạch cổ. Đây là dạng ung thư tuyến giáp phổ biến, thường gặp ở nữ giới trẻ tuổi.

Người có nhân giáp nhỏ và không xâm lấn có thể theo dõi sát, tái khám định kỳ 6-12 tháng hoặc phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp để hạn chế nguy cơ ung thư xâm lấn. Song chị Hòa mong muốn phẫu thuật triệt căn ung thư bằng phương pháp mổ thẩm mỹ.

Êkíp phẫu thuật nội soi qua đường tiền đình miệng và cắt trọn thùy phải tuyến giáp giúp điều trị triệt căn mà không để lại sẹo vùng cổ. Theo bác sĩ Tấn, đây là kỹ thuật khó vì phẫu thuật viên sẽ tiếp cận từ khoang miệng xuống vùng cổ sâu, phẫu trường hẹp hơn mổ hở kinh điển.

Bác sĩ Tấn (giữa) và êkíp đang phẫu thuật nội soi cho chị Hòa. Ảnh: Trung Vũ

Chị không gặp biến chứng sau mổ như chảy máu, khàn tiếng, tụ dịch vùng mổ, xuất viện sau hai ngày. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư tuyến giáp thể nhú dạng thông thường. Chị không cần điều trị iốt phóng xạ hay sử dụng hormone tuyến giáp dài hạn, tái khám và theo dõi định kỳ 6-12 tháng để bác sĩ kiểm tra nguy cơ tái phát hoặc di căn hạch.

Bác sĩ Tấn cho hay ung thư tuyến giáp là bệnh phổ biến nhưng tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm. Những người có yếu tố nguy cơ cao như viêm giáp Hashimoto hoặc tiền sử xạ trị vùng cổ nên khám định kỳ. Với những người không có yếu tố nguy cơ, việc tầm soát định kỳ không bắt buộc.

Nhân viên y tế hướng dẫn chị Hòa vận động nhẹ nhàng sau phẫu thuật. Ảnh: Trung Vũ

Mổ nội soi trong điều trị ung thư tuyến giáp có thể tiếp cận qua đường miệng, nách - vú hoặc sau tai, trong đó mổ qua tiền đình miệng có ưu điểm là không để lại sẹo. Kỹ thuật này được chỉ định cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm, nhân giáp kích thước nhỏ.

Theo số liệu Globocan 2022, ung thư tuyến giáp phổ biến trên thế giới, với khoảng 821.200 ca mắc mới và hơn 47.000 ca tử vong, đứng thứ 7 trong các loại ung thư toàn cầu. Tỷ lệ mắc ở nữ cao hơn đáng kể so với nam giới. Việt Nam ghi nhận hơn 6.100 ca mắc mới và gần 860 ca tử vong, đứng thứ 6 trong các loại ung thư thường gặp.

Minh Tâm