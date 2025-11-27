Mổ triệt căn ung thư da kết hợp tạo hình mũi

TP HCMChị Huyền, 42 tuổi, xuất hiện nốt nhỏ trên sống mũi không đau, một năm sau nốt loét da, bác sĩ mổ cắt trọn u ác tính kết hợp tạo hình mũi.

Chị Mai Lệ Huyền đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám khi vết loét lan rộng không lành. Bác sĩ ghi nhận vết loét trợt nông kích thước 3×5 mm trên sống mũi bệnh nhân, sinh thiết xác định ung thư tế bào đáy (một loại ung thư da thường gặp).

Chị Huyền từng phẫu thuật nâng mũi bằng silicon 10 năm trước. Do đó, lần phẫu thuật điều trị ung thư da này gặp nhiều khó khăn và thách thức hơn so với các ca khác. BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, nhận định, tư vấn và lên kế hoạch mổ cho bệnh nhân.

Êkíp áp dụng kỹ thuật Mohs bằng cắt lạnh, kiểm tra diện cắt ngay trong lúc mổ bằng kính hiển vi, đảm bảo triệt căn ung thư và không làm tổn hại nhiều mô lành xung quanh. Kết quả sinh thiết lạnh âm tính nên bác sĩ Huân không cần mở rộng diện cắt hay lấy vật liệu độn mũi, góp phần bảo tồn sống mũi, giữ dáng tự nhiên.

Bác sĩ Huân (trái) và bác sĩ Khánh (giữa) phẫu thuật cho chị Huyền. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiếp đó, ThS.BS Trần Nguyễn Nhật Khánh tạo hình mũi, sắp xếp lại các mô da để phục hồi hình dáng mềm mại, độ cong sống mũi và đối xứng hai bên, giảm biến dạng đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục.

Hậu phẫu, sức khỏe chị Huyền ổn định, vết mổ trên mặt phần lớn trùng với các nếp tự nhiên nên sau này sẹo sẽ nhanh chóng mờ đi. Chị xuất viện sau một ngày mổ, được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc vết thương, giữ vùng mũi sạch sẽ, tái khám định kỳ.

Nhân viên y tế hướng dẫn cách chăm sóc vết mổ cho chị Huyền. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác Huân cho biết ung thư da thường xảy ra ở người tiếp xúc ánh nắng nhiều, từng làm thủ thuật thẩm mỹ vùng mũi, mặt. Bác Huân khuyến cáo mỗi người nên kiểm tra da định kỳ và đi khám khi xuất hiện các vết loét hoặc mảng da bất thường trên hai tuần. Người bệnh sau mổ ung thư da cần hạn chế tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, khám định kỳ nếu phát hiện nốt hay vết loét mới.

Minh Tâm