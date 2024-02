Mổ thành công u ung thư giáp cho người suy tim

TP HCMAnh Lâm, 36 tuổi, ung thư tuyến giáp, suy tim nặng, nguy cơ đột tử trong ca mổ cắt bỏ khối u.

Anh Lâm, ngụ Bình Dương, năm 2021 bị nhồi máu cơ tim cấp, được đặt hai stent mạch vành, dùng thuốc kháng đông cho đến nay. Tháng 1, anh khám sức khỏe tổng quát phát hiện hai khối u ở hai thùy tuyến giáp, kích thước 1,5 cm và 2 cm, kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ chẩn đoán carcinom tuyến giáp dạng nhú (một dạng ung thư tuyến giáp).

Anh Lâm vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu do suy tim nặng, chỉ số chức năng co bóp của thất trái - EF chỉ còn 28% (người bình thường hơn 50%). Ngày 3/2, ThS.BS Nguyễn Hồng Vinh, khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, cho biết đây là biến chứng sau khi người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp. Chỉ số EF của bệnh nhân giảm nghiêm trọng, nếu phải trải qua ca mổ lớn, chức năng co bóp cơ tim dễ bị rối loạn, có nguy cơ đột tử trong và sau mổ. Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông để phòng ngừa nhồi máu cơ tim. Do đó, nguy cơ chảy máu cao, dễ xảy ra vấn đề khi cuộc mổ kéo dài, tình trạng hậu phẫu nặng.

Trong cuộc mổ, bác sĩ gây mê sử dụng lượng thuốc mê vừa phải, tránh để bệnh nhân ngủ quá sâu dễ dẫn đến huyết áp tụt, tưới máu cơ tim giảm xuống gây ảnh hưởng tới chức năng tim. Kíp mổ sử dụng kỹ thuật bóc tách bộc lộ rõ mạch máu, dùng dao siêu âm để cắt và cầm máu.

Bệnh nhân trẻ, hút thuốc lá, dùng thuốc chống đông nên mô giáp xơ dính nhiều, bóc tách khó và dễ chảy máu, theo bác sĩ Vinh. Sau hai giờ, hai khối u giáp cùng các hạch nhỏ xung quanh được bóc tách hoàn toàn, tránh nguy cơ u tái phát hoặc di căn.

Sau mổ, anh Lâm không xuất hiện triệu chứng tim mạch bất thường như đau ngực, khó thở. Hệ thống thần kinh quặt ngược và tuyến cận giáp được bảo tồn. Người bệnh không bị biến chứng tê tay hay khàn giọng, xuất viện sau hai ngày.

Sức khỏe anh Lâm ổn định sau ca mổ. Ảnh: Thu Hà

Tuyến giáp bao gồm hai thùy hình cánh bướm và một eo kết nối chúng, có vai trò tổng hợp và tiết hormone tuyến giáp, tham gia vào trao đổi chất của cơ thể, tác động đến nhịp tim, hoạt động của các cơ quan.

Ung thư tuyến giáp có hai loại là ung thư tuyến giáp thể biệt hóa chiếm khoảng 90% và thể không biệt hóa khoảng 10%. Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, bệnh ở giai đoạn đầu thường không có dấu hiệu điển hình, người bệnh chỉ tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ. Khi khối u phát triển, triệu chứng gồm đau khi nuốt, khàn giọng, thay đổi giọng nói, sụt cân, mệt mỏi, sưng không đau ở phía trước cổ...

Các phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp bao gồm phẫu thuật (cắt một thùy tuyến giáp hoặc cắt tuyến giáp hoàn toàn), liệu pháp iốt phóng xạ, thuốc nhắm trúng đích và liệu pháp hormone.

ThS.BS.CKI Phan Vũ Hồng Hải, khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, cho biết hút thuốc lá không chỉ đẩy nhanh quá trình xơ vữa mạch máu gây bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim... mà còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư tuyến giáp.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, bác sĩ khuyến cáo hạn chế các yếu tố nguy cơ như tiếp xúc với tia bức xạ, chế độ ăn thiếu hoặc thừa i ốt; nên ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, bỏ thuốc lá, không lạm dụng rượu bia. Người từ 40 tuổi và người có các yếu tố nguy cơ nên tầm soát ung thư tuyến giáp 6-12 tháng một lần.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi