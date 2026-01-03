Mổ mắt lác bao lâu ổn định thị lực?

Tôi vừa mổ mắt lác và đang theo dõi tại nhà. Bao lâu sau mổ mắt hồi phục hoàn toàn? Tôi cần kiêng cữ và chăm sóc ra sao? (Thu Hà, 32 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Lác là tình trạng hai mắt không thẳng hàng, khiến trục nhìn của mỗi mắt lệch nhau. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật mắt lác khi các phương pháp điều trị bảo tồn như đeo kính hoặc che mắt không mang lại hiệu quả. Trong quá trình mổ, bác sĩ can thiệp vào các cơ vận nhãn, điều chỉnh độ căng hoặc độ chùng của từng cơ phù hợp nhằm đưa mắt về vị trí cân đối, giúp hai mắt phối hợp tốt hơn.

Sau phẫu thuật mắt lác, tùy theo cơ địa và tình trạng cụ thể, người bệnh thường cần thời gian nghỉ ngơi từ vài ngày để cơ thể hồi phục. Trong thời gian đầu sau khi mổ, mắt có thể bị đỏ, cảm giác đau nhẹ hoặc hơi cộm, là hiện tượng bình thường và dần giảm đi sau 2-3 tuần.

Để mắt hồi phục tốt sau mổ, người bệnh nên nghỉ ngơi, hạn chế các hoạt động cần điều tiết mắt như đọc sách, xem tivi, sử dụng điện thoại hay máy tính trong vài ngày đầu. Ngủ đủ giấc, ở môi trường yên tĩnh và ánh sáng dịu giúp giảm khó chịu, hỗ trợ lành thương. Khi ra ngoài, đeo kính râm bảo vệ mắt khỏi nắng, gió, bụi. Tránh trang điểm vùng mắt ít nhất 2-3 tuần để giảm nguy cơ kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Bạn cũng tránh tắm hơi, xông hơi, ngâm nước nóng và bơi lội trong khoảng hai tuần vì nhiệt độ cao, vi khuẩn, hóa chất có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm. Không nên tự lái xe cho đến khi thị lực ổn định và được bác sĩ cho phép. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay nóng, rượu bia, hải sản và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin A, C, E giúp mắt hồi phục tốt hơn.

Trong giai đoạn hậu phẫu, người bệnh cần tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ để tránh biến chứng, giúp mắt phục hồi nhanh hơn, không nên chủ quan trước những thay đổi của mắt. Tái khám theo chỉ định để bác sĩ đánh giá hiệu quả phẫu thuật và xem xét các biện pháp bổ sung nếu cần.

ThS.BS Lương Thị Anh Thư

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh