Cách giữ cho đôi mắt khỏe

Mang kính râm, đội mũ rộng vành khi trời nắng hoặc dùng kính chắn giọt mưa để tránh vi khuẩn xâm nhập, bảo vệ mắt trong dịp lễ.

Theo ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, sự thay đổi đột ngột của môi trường hay các yếu tố nắng mưa bất thường có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe thị giác. Dưới ánh nắng gay gắt, tia cực tím (UV) chiếu trực tiếp vào mắt mà không được che chắn, bảo vệ có khả năng gây bỏng giác mạc, làm mắt đau rát, chảy nước mắt, nhìn mờ. Về lâu dài, tiếp xúc thường xuyên với tia UV còn làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa hoàng điểm - những bệnh gây suy giảm thị lực không hồi phục.

Những cơn mưa có thể mang theo bụi bẩn, vi khuẩn cùng các yếu tố gây dị ứng từ không khí. Khi bám vào mắt, chúng dễ dẫn đến viêm kết mạc, gây đỏ cộm, ngứa rát, chảy nước mắt liên tục. Nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, tình trạng viêm nhiễm có thể nặng hơn, lan xuống giác mạc, để lại sẹo làm giảm thị lực. Người đeo kính áp tròng cần thận trọng vì môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, dễ gây loét giác mạc. Đây là biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến mù lòa.

Để bảo vệ mắt trong thời tiết thất thường, nhất là dịp nghỉ lễ dài, bác sĩ Tùng khuyên mỗi người cần chủ động che chắn khi ra đường, mang kính râm có khả năng chống tia UV hoặc sử dụng kính chắn giọt mưa. Khi mắt có cảm giác cộm xốn hoặc ngứa rát, tuyệt đối không nên dụi mắt vì thói quen này có thể khiến dị vật cọ xát làm xước giác mạc. Thay vào đó, nên rửa mắt ngay bằng nước muối sinh lý để làm sạch, làm dịu bề mặt nhãn cầu. Người thường xuyên làm việc với máy tính, điện thoại cũng cần sử dụng nước mắt nhân tạo để giảm khô, duy trì thói quen chớp mắt thường xuyên và để mắt nghỉ ngơi sau mỗi 20-30 phút làm việc liên tục.

Bác sĩ Tùng tư vấn khám mắt cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu có các dấu hiệu kéo dài như đỏ mắt, đau nhức, giảm thị lực, chói sáng bất thường hoặc nhìn mờ dai dẳng, người bệnh cần đến bệnh viện có chuyên khoa Mắt để được kiểm tra. Đây có thể là những biểu hiện của những tổn thương giác mạc hoặc bệnh mắt nghiêm trọng hơn.

Chế độ dinh dưỡng tốt và lối sống lành mạnh có vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực lâu dài. Mỗi người nên ăn nhiều rau xanh đậm, trái cây tươi giàu vitamin A, C, E, cá biển giàu omega-3 giúp nuôi dưỡng võng mạc, làm chậm quá trình lão hóa mắt.

Bác sĩ Tùng lưu ý mỗi người uống đủ nước mỗi ngày, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và thuốc lá để giảm nguy cơ khô mắt cùng các bệnh lý võng mạc. Duy trì luyện tập thể dục đều đặn cũng góp phần tăng cường tuần hoàn máu, từ đó cải thiện sức khỏe mắt.

Nhật Thành