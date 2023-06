Mờ mắt, đi khám phát hiện tắc hẹp mạch máu tim

Người đàn ông đi khám mắt được chẩn đoán thiếu máu cơ tim do tắc hẹp mạch vành nặng, cần đặt stent ngay để tránh đột tử.

Giữa tháng 5, ông Vũ (73 tuổi, Lâm Đồng) thấy mắt mờ. Đi khám bác sĩ cho biết mắt ông có hiện tượng kéo mây, cần phẫu thuật. Tuy nhiên, các xét nghiệm tiền phẫu thuật cho thấy người bệnh thiếu máu cơ tim nặng. Ông Vũ hút hai gói thuốc lá mỗi ngày suốt 20 năm nay.

Ngày 15/6, ThS.BS.CKI Trần Thế Vinh, Trung tâm Can thiệp Mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết ông Vũ thiếu máu cơ tim nhưng không có triệu chứng điển hình như đau thắt ngực, khó thở. Bệnh nhân bị suy tim mức độ trung bình (41%), suy chức năng tâm thất trái không triệu chứng. Đồng thời, chụp mạch vành phát hiện người bệnh tắc hẹp cả 3 nhánh mạch máu chính nuôi tim. Đây là nguyên nhân khiến ông Vũ bị thiếu máu cơ tim thầm lặng dẫn tới suy tim. Nếu không phát hiện sớm, người bệnh có nguy cơ đột tử.

Hình ảnh cho thấy hai nhánh mạch vành hẹp tới 90% (hình A) và sau khi được tái thông (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Theo ThS.BS Võ Anh Minh, Trưởng đơn vị Can thiệp Mạch vành - Trung tâm Can thiệp Mạch, ông Vũ có tiền sử suy thận mạn giai đoạn 3. Nếu can thiệp tái thông cả 3 nhánh mạch máu tim hẹp nặng theo cách thông thường với lượng thuốc cản quang bơm vào cơ thể lớn sẽ khiến bệnh suy thận tiến triển nặng hơn. Do đó, bác sĩ chụp và can thiệp mạch bằng kỹ thuật Cardiac Swing giảm tối đa lượng thuốc cản quang đưa vào cơ thể.

Trong quá trình nong mạch đặt stent cho ông Vũ, các nhánh mạch máu tắc nghẽn nên gần như không thấy đường vào, bác sĩ phải sử dụng dây dẫn có đường kính siêu nhỏ chỉ 0,2 mm (dây dẫn bình thường là 0,4 mm). Ngoài ra, đoạn mạch máu hẹp còn bị chia đôi, rất khó lách dây qua, buộc phải dùng bóng nhỏ để nong "mở đường" vào mạch máu chính. Nhờ vậy, dây dẫn luồn qua dễ dàng và quá trình đặt stent thuận lợi. Đặc biệt, êkip áp dụng kỹ thuật Kissing Balloon nên cứu được nhánh chính, không làm ảnh hưởng các nhánh bên.

Bác sĩ Minh nhấn mạnh, vì bệnh nhân tuổi cao sức yếu nên êkip cần rút ngắn thời gian thủ thuật mà vẫn đảm bảo được mục tiêu thông 3 nhánh trong một lần can thiệp. Sau 2 giờ, bác sĩ đặt thành công 3 stent đường kính lớn (4 mm, 4 mm và 4,5 mm) tái thông dòng máu nuôi tim. Bệnh nhân xuất viện sau 3 ngày thay vì 7-10 ngày như thông thường. Tình trạng thiếu máu cơ tim được cải thiện, chức năng tim, phổi ổn định.

Bác sĩ tiến hành nong mạch đặt stent tái thông mạch máu tim tắc nghẽn cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bác sĩ Vinh thông tin, thiếu máu cơ tim thầm lặng là một bệnh lý nghiêm trọng, xảy ra do tắc nghẽn một phần hoặc toàn bộ động mạch vành. Bệnh nhân không có triệu chứng điển hình như cơn đau thắt ngực, vã mồ hôi, khó thở, buồn nôn.

Để phòng ngừa hẹp mạch vành dẫn đến thiếu máu cơ tim, mỗi người cần tuân thủ lối sống lành mạnh: bỏ thuốc lá, kiểm soát và điều trị bệnh lý có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu cơ tim cục bộ như: đái tháo đường, tăng huyết áp và cholesterol trong máu cao; có chế độ ăn uống tốt cho tim. Người bệnh tim mạch hoặc người có yếu tố nguy cơ nếu đột nhiên thấy mệt nhiều, đau cứng hàm hoặc khó tiêu, khó khăn khi thực hiện công việc thường ngày... cần đến bệnh viện thăm khám sớm.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.